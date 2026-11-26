26/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un sismo de magnitud 5.7 se registró en el océano Pacífico norte, frente a las costas de México, en la mañana de este jueves 26 de noviembre. Ante este movimiento telúrico en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', la Marina de Guerra del Perú reveló si se activa o no una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Temblor frente a las costas de México: reporte preliminar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), en México, reportó de manera preliminar un sismo de magnitud 5.7 durante la mañana de este jueves 26 de noviembre de 2026, con epicentro en las costas de Baja California Sur, precisamente al promediar las 9:26 a. m. (hora mexicana).

De acuerdo al reporte, también confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el fuerte movimiento telúrico se ubicó en el Archipiélago de Revillagigedo. Por su parte la SSN, indicó que el temblor tuvo su epicentro a 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, con una profundidad de 10 kilómetros en el océano Pacífico, en una zona frecuente de actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos y del Pacífico.

¿Se reportan daños o víctimas por sismo en el océano Pacífico?

Hasta el momento de esta publicación, no se ha podido confirmar la existencia de daños materiales, ni personas lesionadas por el temblor de magnitud 5.7. Las autoridades estatales y municipales continúan con los protocolos de revisión y monitoreo.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, la Secretaría de Marina y el Servicio Sismológico Nacional, ante cualquier actualización sobre el movimiento telúrico registrado este jueves frente a las costas de México.

SISMO Magnitud 5.7 Loc 335 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS 26/11/26 09:26:43 Lat 19.90 Lon -109.42 Pf 7 km https://t.co/5wcJFtpshs — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 26, 2026

¿Alerta de tsunami en Perú tras sismo en el Pacífico norte?

El epicentro del movimiento telúrico sentido este jueves se encuentra dentro del denominado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una extensa zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica. Por ello, los movimientos telúricos son frecuentes en diferentes puntos de ese territorio.

En el marco de las actividades sísmica, las autoridades peruanas se mantienen a la expectativa sobre cada detalle de los temblores, especialmente si se registra en el océano Pacífico.

En ese sentido, a través de su cuenta oficial de X, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, brindó un reporte precisando que el sismo de magnitud 5.7 en el Archipiélago de Revillagigedo frente a las costas de México, no generó una alerta de tsunami en el litoral peruano.

#ÚltimoSismoLejano INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO 26-11-26 10:26:44 Magnitud: 5.7 Mw Referencia: Revilla Gigedo Islands region Profundidad: 10.00 km Fuente: USGS https://t.co/JpUZhBFfk5 — Hidrografía Perú (@DHN_peru) November 26, 2026

Recomendaciones ante un fuerte sismo: ¿cómo actuar?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Asimismo, recordó la importancia de contar con una mochila de emergencia con insumos que permitan sobrevivir durante las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural.

Es así como este jueves 26 de noviembre, un sismo de magnitud 5.7 se registró con epicentro en el océano Pacífico, al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El movimiento telúrico no genera una alerta de tsunami en el litoral peruano, según La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.