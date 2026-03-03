RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Ante riesgos nucleares

Negociador de Trump justificó ataques a Irán por admitir tener reservas para armar 11 bombas nucleares

Steve Witkoff aseguró que los negociadores iraníes se jactaron de poseer uranio suficiente para 11 armas atómicas, lo que hizo imposible cualquier acuerdo y justificó la ofensiva estadounidense.

Justifican ataque por riesgo de bombas nucleares iraníes.
03/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 03/03/2026

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, justificó la reciente ofensiva militar contra Irán al revelar que, durante rondas de negociación nuclear, los representantes iraníes admitieron abiertamente poseer uranio enriquecido en cantidades suficientes para fabricar armas atómicas.

En una entrevista difundida por El Debate, Witkoff relató que en la primera reunión —con la participación del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi— los negociadores declararon "sin ningún tipo de pudor" que controlaban 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, conscientes de que esa cantidad bastaba para producir 11 bombas nucleares.

Según el funcionario, los iraníes parecían "orgullosos" de haber evadido los protocolos de supervisión internacional del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), lo que convirtió cualquier intento de acuerdo en una tarea imposible.

Reserva nuclear iraní

Witkoff detalló que el stockpile (reserva o acumulación mineral) total de material fisionable iraní ronda los 10.000 kilogramos, divididos en diferentes niveles de enriquecimiento: 460 kg al 60%, cerca de 1.000 kg al 20% y el resto al 3,67%.

Esta acumulación, según el negociador, demuestra que Teherán ha avanzado significativamente en su capacidad nuclear pese a las sanciones y controles internacionales.

Justifican la ofensiva

El presidente Donald Trump declaró que los ataques contra Irán podrían extenderse durante cinco semanas y aseguró que Estados Unidos cuenta con un "suministro ilimitado" de armas y municiones.

"Las guerras pueden ser luchadas para siempre, y con éxito, usando solo estos suministros", escribió en su red social, subrayando la superioridad militar estadounidense.

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Irán estaba construyendo nuevos sitios nucleares y búnkeres subterráneos que pronto serían inmunes a cualquier ataque, respaldando la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv.

"No habrá una guerra interminable. Esta será una acción rápida y decisiva", aseguró.

Imposibilidad de acuerdo

Witkoff enfatizó que la postura iraní, lejos de buscar un entendimiento, se basó en la exhibición de su capacidad nuclear como punto de partida.

"Estaba claro que sería imposible llegar a un acuerdo", señaló, recordando que desde abril de 2025 ha estado al frente de las negociaciones indirectas mediadas por Omán y celebradas en Ginebra.

Las revelaciones de Witkoff confirman que Irán no solo posee material nuclear en niveles críticos, sino que lo utiliza como herramienta de presión política. La admisión de tener uranio suficiente para fabricar 11 bombas atómicas refuerza la narrativa de Washington y Tel Aviv sobre la necesidad de una acción militar rápida, en un contexto donde la diplomacia parece haber quedado sin margen de maniobra.

