¡El colmo!: Pobladores saquearon dinero de aeronave que se estrelló y dejó varios muertos

El accidente del avión militar Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en el aeropuerto de El Alto, que dejó al menos 15 muertos y varios heridos, se convirtió en un episodio aún más doloroso por la reacción de algunos pobladores, quienes, en lugar de priorizar la ayuda a las víctimas, ingresaron al área del siniestro para saquear billetes que habían quedado esparcidos tras el impacto.

Una tragedia marcada por la deshumanización

Videos subidos a las redes sociales dieron cuenta del momento en que, mientras bomberos y policías intentaban rescatar a los heridos y controlar el fuego, grupos de personas forzaron las mallas se seguridad del perímetro y se abalanzaron sobre el dinero que transportaba la aeronave.

La escena obligó a las autoridades a dispersar a la multitud con agua y gases lacrimógenos, en un intento por recuperar el control de la emergencia. El hecho ha sido calificado como un acto de deshumanización por parte de múltiples usuarios, pues en lugar de solidarizarse con las víctimas, algunos aprovecharon el caos para apropiarse de los billetes.

Se vive momento de descontrol y caos cerca del lugar donde se accidentó el avión militar en El Alto. La aeronave transporaba dinero y los pobladores itentan ingresar para sustraer los billetes.



Condiciones adversas provocaron accidente

De acuerdo a información local, el avión Hércules se estrelló al intentar aterrizar en condiciones climáticas adversas, con la pista cubierta de hielo tras una granizada. El impacto dejó un saldo de víctimas que aún se está contabilizando. El ministro de Defensa anunció que se dará una versión oficial sobre las causas en las próximas horas.

La actitud de quienes participaron en el saqueo generó indignación. Para muchos, el episodio refleja una crisis de valores y una falta de empatía frente al dolor ajeno. La tragedia, que ya había conmocionado por la magnitud de las pérdidas humanas, se vio agravada por la imagen de personas disputándose dinero en medio de cuerpos y vehículos destrozados.

Billetes no tienen valor legal

A pesar de la situación, la fortuna no duró mucho para quienes pudieron saquear parte del botín. Y es que horas después de la tragedia, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, informó a los medios que los billetes transportados por la aeronave no tienen valor legal y que su tenencia constituye un delito.

La entidad exigió a las personas que hayan recogido dinero en la zona del accidente que lo devuelvan a las entidades bancarias para proceder con el proceso legal correspondiente.

El accidente aéreo en El Alto no solo dejó víctimas mortales y heridos, sino que también expuso una reacción social marcada por la deshumanización. Con el pronunciamiento del Banco Central, el caso adquiere además una dimensión legal, que podría derivar en sanciones para quienes se apropiaron de dinero sin valor en medio del desastre.