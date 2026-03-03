ONU exige investigación por ataque a la escuela de Minab en Irán: "Puede equivaler a un crimen de guerra"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación "rápida, imparcial y exhaustiva" por el ataque a la escuela de Minab, durante el primer día de conflicto que también tiene involucrados a Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con información oficial de la Media Luna Roja Iraní, unas 180 personas, la mayoría niñas, murieron a consecuencia de la ofensiva aliada, el pasado sábado 28 de febrero. Dicha cifra forma parte de las al menos 787 muertes registradas a la fecha en el país.

Ataque puede ser considerado crimen de guerra

La portavoz de la oficina, Ravina Shamdasani, lamentó profundamente el ataque contra el colegio de nivel primario ubicado al sur de Irán. Frente a esta situación, instó a las fuerzas armadas de los Estados Unidos e Israel a que hagan públicos los resultados (de las posibles investigaciones) y garanticen la reparación de cuentas y la reparación para las víctimas.

"Decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador de los últimos días", expresó la funcionaria.

Las escuelas deben ser lugares seguros. Siempre.



El ataque contra una escuela en Minab, Irán, ha segado la vida de niñas y adolescentes que estaban en clase.



UNICEF se suma al llamado del cese inmediato de la violencia y al pleno respeto del Derecho Internacional Humanitario.... pic.twitter.com/9kUFA9lzxT — Naciones Unidas (@ONU_es) March 2, 2026

Shamdasani puntualizó, que los ataques dirigidos contra civiles o bienes de carácter civil "pueden equivaler a crímenes de guerra"; no obstante, señaló que todavía no se tienen informaciones completas sobre el ataque armado como para poder llegar a dicha conclusión.

Asimismo, expresó su preocupación por el bienestar de la población iraní, "debido al historial del Gobierno de reprimir con fuerza letal y a gran escala a quienes se oponen a su autoridad".

Trump: Ataques contra Irán persistirán entre cuatro o cinco semanas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 2 de marzo que las ofensivas sobre territorio iraní continuará por algunas semanas, pese al derrocamiento del líder supremo de aquel país, Alí Jameneí.

Durante una rueda de prensa ofrecida desde la Casa Blanca, el mandatario afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses continuarán llevando a cabo "operaciones de combate a gran escala en Irán", con el objetivo de eliminar "las graves amenazas" que representa el "régimen terrorista" para los norteamericanos.

"Tenemos la fuerza militar más fuerte y poderosa en el mundo, y prevaleceremos fácilmente. Ya estamos sustancialmente por encima de nuestras proyecciones de tiempo, pero sea cual sea el tiempo, está bien. Desde el principio, previmos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos la capacidad de prolongarlo mucho más. Lo haremos", enfatizó desde Washington.

Minutos antes desde el Pentágono, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, destacó la ofensiva contra el territorio iraní, la cual calificó como la "operación militar más letal, compleja y precisa de la historia".

En esa misma línea aseveró que, la operación 'Furia Épica' no tuvo como "objetivo" cambiar el régimen en Irán; no obstante, sí reconoció que se generó un cambio, lo que le permitirá al mundo "vivir mejor" por eso.

Pese a las muertes de los niños y niñas, desde la fuerza aliada aseguran que seguirán con los ataques sobre Irán, ante la expectativa del mundo entero sobre las graves consecuencias que puedan traer consigo.