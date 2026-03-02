Brutal ataque en el funeral de "El Mencho": Estudiante italiano fue golpeado en Zapopan por tomar fotos

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hecho de violencia marcó la jornada en Zapopan, Jalisco. Un fotógrafo italiano, que se identificó como estudiante del Tecnológico de Monterrey, fue golpeado y asaltado cuando realizaba una cobertura gráfica en el panteón Recinto de la Paz.

El ataque ocurrió en medio del sepelio atribuido a Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho". La ceremonia se realizó bajo tensión y con presencia de personas vestidas de negro en los alrededores del camposanto.

El joven fotógrafo se encontraba en las inmediaciones del panteón tomando imágenes del ambiente. En videos que circulan en redes sociales se le observa con el rostro ensangrentado y visiblemente afectado.

"Yo no estaba dentro del funeral, solo estaba viendo", declaró.

El joven se mostró afectado en una grabación posterior al ataque. El estudiante aseguró que varios sujetos lo interceptaron, lo golpearon y le quitaron su cámara, su mochila y su teléfono celular.

Golpes y robo en plena cobertura

De acuerdo con su testimonio, los agresores eran hombres altos, vestidos de negro y con lentes oscuros. Sin mediar mayor diálogo, lo rodearon y comenzaron a golpearlo. El ataque fue rápido y directo.

Tras la agresión, el fotógrafo quedó con heridas visibles en el rostro y la cabeza. Las imágenes del momento comenzaron a difundirse en redes sociales y generaron preocupación entre usuarios y periodistas.

El joven explicó que su presencia en el lugar respondía a una cobertura visual. Sin embargo, también señaló que su interés era observar lo que ocurría en los alrededores del panteón. "Solo estaba tomando fotos", insistió.

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas por este hecho. Tampoco se ha detallado oficialmente si existe una denuncia formal ante la fiscalía local.

Un funeral bajo fuerte tensión

El sepelio atribuido a "El Mencho" se realizó en el panteón Recinto de la Paz, en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco. La zona registró movimiento inusual y presencia de personas que vigilaban el entorno.

Diversos medios locales reportaron que el ambiente era tenso y que había medidas de seguridad en los alrededores. Sin embargo, las autoridades no han emitido un comunicado amplio sobre el ataque al fotógrafo.

El caso ha vuelto a encender la discusión sobre los riesgos que enfrentan quienes documentan hechos relacionados con el crimen organizado en México. Aunque el joven no se presentó como periodista de un medio formal, estaba realizando una labor de registro visual en un contexto sensible.

La identidad del estudiante no ha sido confirmada oficialmente. Tampoco el Tecnológico de Monterrey ha emitido un pronunciamiento público sobre el incidente hasta el cierre de esta nota.

