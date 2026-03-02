"Estoy bajo tierra": Influencer peruana en Israel muestra cómo luce un refugio antimisiles

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La influencer peruana Andrea Bisso, quien vive desde hace ocho años en Israel, compartió su experiencia durante los recientes ataques de Irán contra Israel, específicamente en la ciudad de Tel Aviv, donde reside actualmente. En comunicación con Exitosa, relató cómo las alarmas de misiles suenan varias veces al día y cómo debe refugiarse bajo tierra para protegerse.

Bisso explicó que vive en Tel Aviv junto a su esposo israelí desde hace un año y medio, en una de las zonas más afectadas por los bombardeos y que las alertas para resguardarse de los ataques han sido recurrentes durante las últimas fechas.

"Diariamente despertamos con alarmas de misiles, recibimos nuestras alertas por teléfono y también una sirena que suena en las calles. Es ahí cuando tenemos que refugiarnos", señaló.

Refugios antimisiles

La peruana mostró la entrada de un refugio subterráneo, donde permanece durante las emergencias. Aunque la conexión se pierde al ingresar, describió que en el interior hay camas, comida, baños y todo lo necesario para resistir horas de encierro.

"[El tiempo máximo] nos hemos quedado dos horas, pero sí venimos con una mochila de emergencia por si debemos quedarnos más tiempo", comentó.

Según Bisso, existen refugios privados en algunas viviendas, pero muchas personas prefieren trasladarse a los públicos, al ser bajo tierra y considerados, generalmente, más seguros.

Decisión de permanecer

La influencer aseguró que no planea abandonar Israel pese a la escalada de ataques. En esa línea, señala que muchos de lo que ya tienen una vida allá, ven más razonable movilizarse por tierra hacia otras ciudades donde la agresión es menor, en caso de que la situación empeore en Tel Aviv.

Los ataques de Irán contra Israel han intensificado la tensión en Medio Oriente, obligando a la población a refugiarse constantemente. En Tel Aviv, las alarmas se repiten cada pocos minutos, generando un clima de nerviosismo e incertidumbre.

El testimonio de Bisso refleja el impacto humano de la guerra: la vida cotidiana interrumpida, la necesidad de protocolos de emergencia y la resiliencia de quienes deciden permanecer en territorio israelí pese al riesgo.

Andrea Bisso mostró cómo luce un refugio antimisiles en Tel Aviv y relató la rutina de vivir bajo tierra durante los ataques de Irán. Su testimonio expone la realidad de miles de personas que enfrentan la guerra en su día a día, entre alarmas constantes y la incertidumbre de cuánto durará la escalada.