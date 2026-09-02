Elecciones en Venezuela: Delcy Rodríguez afirma que las urnas se abrirán cuando estén preparados

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que habrá elecciones cuando "Venezuela esté preparada", en momentos en que su gobierno interino y un sector de la oposición participan en negociaciones auspiciadas por Washington, con miras a una transición democrática.

Postura del gobierno interino de Delcy Rodríguez y acuerdos en Caracas

Las declaraciones de la mandataria interina se dieron en un contexto de intensos intercambios diplomáticos y económicos en la capital venezolana. Durante el encuentro, las autoridades del Ejecutivo destacaron el avance de las agendas bilaterales orientadas a la estabilización de la infraestructura estratégica del país.

"No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada", respondió a un periodista durante una conferencia en Caracas tras la firma de millonarios acuerdos energéticos en presencia el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Las palabras de la jefa de Estado buscan definir la posición de la administración interina frente a las exigencias internas y externas. Con ello, la gestión prioriza el restablecimiento de los sectores clave antes de fijar una fecha definitiva para la votación popular.

ÚLTIMA HORA | Delcy Rodríguez dice que Venezuela estará lista para elecciones "cuando corresponda": "Yo no fijo fecha"



"En Venezuela hay una Constitución y sistema electoral y democrático previsto en la Constitución. Lo segundo es que yo no fijo fecha" https://t.co/glZ1migCS8 pic.twitter.com/2eIHKwnkGa — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 2, 2026

Evaluación desde Washington sobre el proceso de transición

Desde el ámbito internacional, la Casa Blanca también se pronunció sobre el panorama político en la nación sudamericana. Representantes del gobierno norteamericano señalaron que el contexto actual requiere consolidar primero la estabilidad institucional y económica antes de convocar a las urnas.

Por su parte desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que Venezuela no está lista aún para celebrar las elecciones, luego del derrocamiento del líder Nicolás Maduro en una intervención estadounidense el 3 de enero.

El mandatario estadounidense reiteró el respaldo a la actual administración en la capital venezolana durante este periodo de transición. "Simplemente no me parece que estén listos todavía. Sabes es algo muy nuevo. Lo sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno", dijo Trump, en referencia a la presidenta interina Delcy Rodríguez.

El escenario político en la región permanece bajo la atenta observación de organismos internacionales y gobiernos aliados, los cuales insisten en la importancia de establecer un calendario claro que devuelva el orden constitucional. Sin embargo, las autoridades interinas sostienen que priorizar la reactivación económica y la seguridad ciudadana es un paso indispensable antes de convocar a la ciudadanía a un nuevo proceso en las urnas.

En ese sentido, Delcy Rodríguez reafirma la postura del Ejecutivo interino de supeditar la convocatoria a elecciones generales al avance de las reformas y a la consolidación de la estabilidad institucional en el país.