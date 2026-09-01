Acuerdo petrolero Caracas - Washington: Parlamento de Venezuela respalda pacto energético

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Parlamento de Venezuela respaldó con el voto del chavismo y la distancia de la oposición el acuerdo petrolero anunciado entre Caracas y Washington. La iniciativa busca alcanzar una vigencia de 25 años y contempla el objetivo de incrementar la producción en 1,5 millones de barriles diarios.

Alcance económico, empleo y soberanía del pacto bilateral

La aprobación parlamentaria se concretó durante una sesión extraordinaria orientada a evaluar los impactos macroeconómicos del proyecto energético. Durante el debate legislativo se destacó que la alianza representa un cambio estructural de gran magnitud para la industria extractiva del país, proyectando la creación de aproximadamente 3,6 millones de empleos directos e indirectos vinculados al sector.

El pronunciamiento del Poder Legislativo quedó registrado bajo la denominación de Respaldo al Convenio Energético Binacional entre Venezuela y Estados Unidos. La resolución ratifica la propiedad estatal sobre las reservas de hidrocarburos e instruye que los ingresos fiscales derivados del pacto se destinen a la salud, la educación, los servicios públicos y el fortalecimiento del aparato productivo nacional.

El entendimiento binacional se produce tras meses de negociaciones de alto nivel que permitieron redefinir el esquema de explotación de recursos. El plan de trabajo contempla la intervención en 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles, calculando un flujo proyectado de más de 200.000 millones de dólares para el Tesoro bajo una cotización promedio de 65 dólares por barril.

#01Sep || Queda aprobado por Mayoría Calificada Evidente, el Proyecto de acuerdo en Respaldo al Convenio Energético Binacional entre la República Bolivariana de Venezuela y los

Estados Unidos de América. pic.twitter.com/WE85rAgPLb — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) September 1, 2026

Posturas políticas y control de reservas energéticas

La jornada legislativa reflejó divisiones respecto al nivel de participación y supervisión que ejercerá el Parlamento en las fases operativas del convenio. Mientras el oficialismo dio su aval inmediato al anuncio, las bancadas opositoras manifestaron reservas y optaron por distanciar su votación hasta que los términos finales del documento sean consignados de manera oficial por ambas cancillerías.

El debate institucional dejó en claro que la sesión parlamentaria se centró en respaldar el marco político del anuncio público antes que el texto legal definitivo. La presidencia de la Asamblea aclaró que los detalles técnicos de la licitación y fiscalización se revisarán una vez que los ejecutivos de ambos países remitan la documentación formal correspondiente.

La alianza estratégica otorga a los administradores estadounidenses la supervisión operacional sobre un porcentaje sustancial de las reservas probadas de crudo en Venezuela. Este acuerdo marca el hito más relevante en las relaciones bilaterales recientes y reconfigura el mapa energético regional a mediano y largo plazo.