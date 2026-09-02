Profesor de 77 años termina arrestado tras pelearse con un niño por unas cartas de Pokémon

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que arrancó como una simple discusión por unas cartas de Pokémon terminó en un pleito gravísimo dentro de un colegio en Estados Unidos, donde un profesor voluntario de 77 años terminó detenido tras quedar grabado metiéndole varios golpes a un niño de diez años.

Pelea por cartas Pokémon

El curioso y preocupante episodio ocurrió el lunes 31 de agosto en la Jerry Lee Faine Elementary School, ubicada en la ciudad de Dothan, Alabama, Estados Unidos. De acuerdo con la Policía local, los agentes fueron llamados al colegio luego de recibir una alerta por una pelea física dentro del plantel.

Se supo que el involucrado era Oscar Truitt Jr., de 77 años, voluntario del colegio en Dothan, hasta donde la Policía tuvo que llegar para poner orden y averiguar qué había ocurrido.

Pero la cosa no quedó ahí nomás, porque con la denuncia hecha los investigadores se pusieron a chequear todas las cámaras de seguridad del colegio para ver cómo se desató la pelea.

Fue entonces cuando las imágenes mostraron que Truitt golpeó al menor en varias ocasiones durante la discusión. Según la información entregada por las autoridades, el conflicto habría estado relacionado con unas cartas de Pokémon.

Sin embargo, no se precisó exactamente qué carta o cartas estaban en disputa ni cuál fue el motivo que hizo que la discusión terminara en una pelea.

Profesor termina en la cárcel

Tras revisar las imágenes y reunir la información del caso, los agentes procedieron con la detención del hombre. Truitt fue trasladado a la cárcel municipal de Dothan, donde quedó registrado bajo el cargo de acoso.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si el estudiante sufrió lesiones que necesitaran atención médica ni informaron si recibió algún tipo de asistencia después del incidente.

El caso, además, llamó la atención porque las cartas de Pokémon no son precisamente un juego sin valor. Algunas piezas antiguas o poco comunes pueden alcanzar precios bastante altos entre los coleccionistas.

De hecho, en julio otro hombre fue arrestado en Estados Unidos por utilizar criptomonedas falsas para conseguir una carta de Pikachu valorizada en más de 24.000 dólares.

Así, la pelea por unas cartas de Pokémon terminó con Oscar Truitt Jr., profesor voluntario de 77 años, detenido por la Policía de Dothan tras ser captado golpeando a un niño menor de diez años dentro de una escuela primaria. Por ahora, no han informado sobre nuevos cargos ni sobre el estado del menor.