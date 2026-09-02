Soberanía en Chile: presidente Kast asegura que el Estrecho de Magallanes "es y seguirá siendo chileno"

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el marco de su gira por la región de Magallanes, el presidente José Antonio Kast abordó la reciente polémica con Argentina sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes. Tras reiterar que dicha zona austral pertenece a Chile, el mandatario abordó la petición parlamentaria de exigirle a su par Javier Milei derogar el decreto 457 firmado en el año 2021 por Argentina.

Presidente Kast reafirma la soberanía territorial y tratados internacionales

El jefe de Estado chileno enfatizó la vigencia de los acuerdos diplomáticos históricos que respaldan la jurisdicción de su país sobre el paso interoceánico. Frente a las demandas de sectores políticos para retirar la normativa trasandina, la postura del Ejecutivo se mantuvo firme respecto a la validez jurídica de los límites establecidos.

"Llevamos cinco años con un decreto que firmó el presidente anterior de Argentina, y lo que yo puedo reiterar aquí en el Estrecho de Magallanes es que el Estrecho de Magallanes es chileno, y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes, como ya se ha señalado en los tratados internacionales, do tratados internacionales", resaltó.

La posición de Santiago se apoya en los instrumentos bilaterales suscritos en el pasado, los cuales determinan la delimitación territorial en la Patagonia. "Los tratados internacionales establecen muy bien, la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, eso está clarísimo, no hay ninguna duda en el control y la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes", señaló.

Relaciones bilaterales y agenda diplomática con Argentina

A pesar de las fricciones causadas por el decreto trasandino, la agenda oficial prevé encuentros de alto nivel entre las autoridades de ambos países. El Palacio de La Moneda busca abordar la agenda común sin descuidar la defensa de los intereses nacionales en la zona sur del continente.

"El día de mañana tendremos una reunión con el presidente Milei como hemos tenido en ocasiones anteriores donde hablaremos de distintos temas. Este tema está zanjado, más allá de la firma de un decreto. Lo señalé en muchas oportunidades, hoy en día Chile tiene muy buena relación con los tres países vecinos", indicó el presidente Kast.

🔴 AHORA | Presidente Kast tras polémica por la soberanía del Estrecho de Magallanes: "Que lo tengan muy claro, es chileno y seguirá siendo chileno"



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El encuentro entre ambos mandatarios abordará materias de integración económica, pasos fronterizos y seguridad regional. La diplomacia chilena insiste en mantener las relaciones en un plano constructivo, respaldada por los tratados vigentes que fijan los límites territoriales.

En ese sentido, el presidente Kast busca dar por cerrada la controversia fronteriza ratificando la vigencia de los acuerdos suscritos y priorizando la agenda de cooperación bilateral con el Gobierno argentino.