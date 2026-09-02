Donald Trump propone ponerle su nombre al estrecho de Ormuz mientras crece tensión con Irán

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por "Trump Strait", una propuesta que aparece mientras el conflicto entre la nación norteamericana e Irán entra en su sexto mes.

La idea fue reportada en un momento de creciente tensión militar en Medio Oriente, con nuevos ataques estadounidenses contra Irán y una respuesta de Teherán contra objetivos que describió como activos de Washington en distintos países de la región.

Trump propone que el estrecho de Ormuz lleve su nombre

El Estrecho de Ormuz es mencionado en la información de origen por su importancia para el suministro de petróleo, por lo que cualquier escalada alrededor de esa zona puede adquirir una dimensión económica además de militar.

Sin embargo, la noticia no señala que el cambio de nombre haya sido aprobado ni que exista un proceso formal para sustituir la denominación utilizada actualmente por gobiernos, organismos o compañías.

El inquilino de la Casa Blanca hizo pública su iniciativa, este miércoles 2 de septiembre, mediante su cuenta oficial de Truth Social en la que recurrentemente se pronuncia de diversos temas concernientes a su administración y de otros temas de diversa índole.

"Ahora que está bajo control estadounidense, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a estrecho de Trump? ¡Al igual que Estados Unidos, sería más polémico que nunca! Gracias por su atención a este asunto. Presidente Donald J. Trump", escribió el mandatario republicano.

Publicación de Donald Trump en su cuenta de Truth Social

Una propuesta que se enmarca en medio de una escalada de tensión

Cabe señalar que esta sugerencia del presidente de Estados Unidos se da mientras la confrontación de Irán atraviesa su sexto mes y los ataques en Medio Oriente se intensifican. De acuerdo a un reporte de The Economic Times atribuye la información al medio Reuters sin presentar la propuesta como una decisión oficial ni como una modificación reconocida del nombre geográfico.

En tal sentido, el término "Trump Strait" funciona como la denominación planteada por Donald Trump dentro de este escenario de confrontación. El nombre habitual, Estrecho de Ormuz, continúa siendo el utilizado para identificar el paso marítimo mientras que en paralelo la discusión queda ligada a la declaración política y al momento en que fue formulada.

Es así que, el presidente norteamericano Donald Trump recurrió a su cuenta oficial de Truth Social en la que publicó un mensaje en el que sugirió cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por "Trump Strait", una propuesta que aparece mientras el conflicto entre la nación norteamericana e Irán entra en su sexto mes.