Fuerte SISMO de magnitud 6.1 sacude la costa de Japón y se siente en Tokio: ¿se activa alerta de tsunami en Perú?

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un movimiento telúrico volvió a sacudir Japón este viernes 6 de noviembre. Un terremoto de magnitud 6.1 se registró a 157 kilómetros al este de Chōshi, en la prefectura de Chiba, sobre la costa oriental japonesa a las 5:39 de la mañana y se sintió en Tokio, la capital japonesa, generando preocupación entre sus habitantes.

¿Cuál fue el epicentro del movimiento telúrico?

El epicentro se localizó en el océano Pacífico, al este de la isla de Honshu, territorio donde también se encuentra Tokio, la capital de Japón. Debido a su ubicación y superficialidad, el movimiento telúrico se produjo mar adentro, frente a las costas de la prefectura de Chiba. Tokio, Nagoya y Kioto figuran entre las ciudades señaladas como referencias geográficas cercanas.

Sismo Japón

'Cinturón del fuego del Pacífico' tembló: ¿Se activa alerta de tsunami en Perú?

Japón se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica. Por ello, los movimientos telúricos son frecuentes en diferentes puntos del territorio japonés.

En ese marco, ante este nuevo sismo que sacudió la costa del Pacífico, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, a través de su cuenta oficial de X, precisó que el temblor de hoy, 06 de noviembre en Japón, no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

Asimismo, hasta el momento de los primeros reportes sobre el evento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni daños materiales ocasionados por el movimiento sísmico.

La ausencia de reportes de afectaciones no significa que las autoridades dejen de monitorear la situación, especialmente por las características geológicas del territorio japonés y su exposición constante a movimientos telúricos.

Recomendaciones ante un fuerte sismo: ¿cómo actuar?

No solo Japón sufre por las constantes actividades sísmicas, sino también los países ubicados en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', entre ellos, Perú. Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico.

Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Además, destacó que se debe mantener la calma durante la evacuación y tener lista una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir durante las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural.

En ese sentido, la USGS reportó que un fuerte sismo, de magnitud 6.1 sacudió Japón. De acuerdo a la institución estadounidense, el movimiento se registró a 157 kilómetros al este de Chōshi, en la prefectura de Chiba, sobre la costa oriental japonesa.