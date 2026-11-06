León XIV en el Perú: estas son las indumentarias y objetos que lucirá el papa en su visita a la Amazonía

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La próxima llegada del papa León XIV a la ciudad de Pucallpa contará con la presencia de los trazos de la cultura Shipibo-Conibo y la labor de las artesanas lcoales. Tanto la indumentaria que vestirá el pontífice como diversos artículos litúrgicos para la misa fueron confeccionados con elementos amazónicos, identidad de los pueblos originarios de Ucayali.

Cabe mencionar que estos pormenores fueron detallados por el padre Lucas Santa, quien se desempeña como coordinador de la visita papal a Pucallpa para una nota periodística de TV Perú.

Indumentaria y objetos litúrgicos con sello de la Conferencia Eclesial

Uno de los elementos centrales durante la ceremonia religiosa será la casulla que llevará puesta el pontífice sobre el hábito habitual que utilizan los sacerdotes para realizar la misa. Una artista de la región diseñó esta pieza, la cual une la cruz cristiana con los dibujos tradicionales.

No obstante, esta no será la única prenda con identidad regional, pues el santo padre también portará una mitra blanca. Dicho accesorio luce el logotipo de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (Ceama), una imagen que simboliza la selva, la pluralidad de las comunidades nativas, así como los ríos Ucayali y Amazonas.

Asimismo, la labor de las mujeres vinculadas a la pastoral indígena resaltará en el altar a través de los copones, recipientes destinados a conservar y repartir las hostias en el momento de la comunión.

Estas piezas fueron fabricadas por los miembros de la obra social Artesanos Don Bosco y posteriormente pintadas a mano por mujeres shipibas.

Captura TV Perú

recipientes destinados a conservar y repartir las hostias.

Encuentro en Pucallpa congregará hasta 150.000 peregrinos

Por otro lado, la organización alista los últimos detalles logísticos para recibir a los visitantes que llegarán desde diversos puntos del país. Como se sabe, las autoridades eclesiásticas proyectan la llegada de una multitud procedente de distintos vicariatos para el próximo 13 de noviembre.

Ante ello, el coordinador de la visita que se espera entre 100 000 y 150 000 peregrinos en la región. El cronograma menciona una reunión inicial con las comunidades nativas en la laguna de Yarinacocha y un acto litúrgico central que se llevará a cabo en las instalaciones del complejo La Videnita.

Este último espacio ha sido acondicionado para albergar a unas 70 000 personas durante el oficio religioso encabezado por el sumo pontífice.