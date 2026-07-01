Pareja escala ilegalmente el Empire State, despliega pancarta de amor y se compromete antes de ser arrestada

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La ciudad de Nueva York fue testigo de un episodio particularmente romántico, pero sobre todo arriesgado. Este 1 de julio, una pareja de escaladores rusos logró trepar ilegalmente hasta la cima del Empire State Building, desplegó una pancarta con un mensaje de amor y paz, y culminó la acción con una propuesta de matrimonio.

El gesto, que buscaba ser simbólico y espectacular, terminó sin embargo con la intervención de la policía y la detención de ambos protagonistas de la escena.

Pareja rusa escaló sin protección

Angela Nikolau e Ivan Kuznetsov, que ya eran conocidos por sus ascensos extremos en estructuras urbanas (y de hecho cuentan con un documental en Netflix), evadieron la seguridad del edificio y alcanzaron la antena a más de 440 metros de altura.

Allí desplegaron una pancarta con la frase atribuida a Jimi Hendrix: "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz". El mensaje fue visible desde helicópteros y cámaras que rápidamente captaron la escena, generando sorpresa entre turistas y transeúntes.

La propuesta de matrimonio

Tras descender a una plataforma inferior, Kuznetsov se arrodilló frente a Nikolau y le pidió matrimonio. Ella aceptó, sellando el momento con un abrazo en medio de la estructura metálica. La escena, que parecía sacada de una película, fue transmitida en vivo por medios locales y se viralizó en redes sociales.

De pedirse matrimonio en uno de los puntos más icónicos —y peligrosos— del mundo a acabar detenidos unos minutos más tarde. Los acróbata rusos Angela Nikolau e Ivan Beerkus escalaron el Empire State y ahora enfrentan a cargos como poner en peligro a terceras personas de forma... pic.twitter.com/kGVERPGkIB — EL PAÍS América (@elpais_america) July 1, 2026

Policía detiene a la pareja

La acción, sin embargo, no quedó en un gesto romántico. La Unidad de Servicios de Emergencia del NYPD desplegó un operativo para asegurar la zona y tomar bajo custodia a la pareja.

Los agentes los escoltaron desde el piso 103 del edificio, donde se concretó la detención. Ambos enfrentan cargos por violación de normas de seguridad y por poner en riesgo la integridad pública en un espacio emblemático de la ciudad.

BREAKING: The two people who scaled the Empire State Building with a marriage proposal banner have been ARRESTED and transferred out of Midtown South Precinct with charges.



Arrested:



Ivan Kuznetsov, 32, NJ

Angelina Nikolau, 33, NJ



Charges for both:



Burglary, Reckless... pic.twitter.com/rid2bh9QDn — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 1, 2026

El hecho generó reacciones rápidamente. Para algunos, la acción fue una demostración de amor y activismo simbólico; para otros, un acto irresponsable que puso en riesgo tanto a los protagonistas como a terceros.

La administración del Empire State calificó el episodio como un acto "no autorizado", aunque destacaron que el suceso se resolvió sin peligro para los visitantes y aprovecharon para promocionar su paquete oficial de bodas, sugiriendo que la pareja debió optar por esta vía.

De cualquier forma, el acto que buscaba ser un gesto de paz y compromiso terminó en arresto, recordando que incluso las demostraciones más espectaculares deben respetar las normas de seguridad. La pareja logró captar la atención mundial, pero su aventura en las alturas quedará marcada por la tensión entre el amor y la ley.