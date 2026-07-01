Marisol Pérez Tello: Primero la Gente le pidió "guardar silencio" sobre su voto viciado en segunda vuelta

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La tensión interna en Primero la Gente tras la primera vuelta electoral derivó en la salida de su excandidata presidencial, Marisol Pérez Tello. En entrevista con Exitosa, la abogada explicó que la discrepancia se originó cuando el partido decidió apoyar a Roberto Sánchez en la segunda vuelta, mientras ella defendía la opción de viciar su voto como expresión política.

Buscó expresar su postura

Pérez Tello relató que, tras los resultados de la primera vuelta, planteó que su postura sería viciar el voto en la segunda ronda, pues consideraba que ninguno de los candidatos representaba sus principios.

"Yo dije que estaba bien, mientras a mí me dejen expresar mi voto viciado, que no es contra nadie, es que ninguno me representa", señaló.

Sin embargo, la situación cambió cuando la dirigencia del partido le pidió guardar silencio sobre esa decisión, algo que ella criticó subrayando que no podía aceptar que se le negara la posibilidad de expresar públicamente su posición.

"Ya cuando me dicen que tendría que guardar silencio, dije que cómo vas a pedirle eso a una excandidata presidencial", agregó.

La decisión del partido

La excandidata explicó que la agrupación tomó la decisión de respaldar a Sánchez incluso antes de que se definiera la estrategia de voto en libertad para cada miembro de la agrupación política.

"Ellos deciden apoyar a Sánchez incluso antes de que se haya definido el voto en libertad. Se aprueba eso en primer término y luego se decanta el partido fundacional por un apoyo a Sánchez directo", comentó.

En su relato, Pérez Tello recordó que la propuesta inicial del partido era respetar los resultados y plantear tres objetivos concretos: derogar leyes que favorecen el crimen organizado, combatir la impunidad y garantizar que no se retroceda en derechos. Sin embargo, la opción antifujimorista terminó canalizándose a través del respaldo a Roberto Sánchez.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, la excandidata presidencial de Primer la Gente, Marisol Pérez Tello, señaló que Roberto Sánchez tomó la misma línea que Keiko Fujimori en 2021 de cuestionar los resultados y no reconocer la derrota en las elecciones.... pic.twitter.com/Gj0mXlf3Gn — Exitosa Noticias (@exitosape) July 2, 2026

Ruptura y balance personal

La abogada aclaró que no tomó la decisión de manera personal contra sus compañeros, sino como una consecuencia natural de la discrepancia ideológica entre ella y el partido.

"Ellos tomaron una posición ideológica y lo respeto. El antifujimorismo lo canalizaron a través de Roberto Sánchez", expresó.

Pérez Tello también agradeció al partido por haberle permitido hacerse más conocida en la campaña, pese a no haber superado la valla electoral. Reconoció que su salida fue inevitable, pero insistió en que mantiene respeto por la agrupación y por la decisión que adoptaron.

Su salida refleja las tensiones que pueden atravesar los partidos de centro en escenarios polarizados. Mientras la agrupación optó por respaldar a Roberto Sánchez como parte de una estrategia antifujimorista, ella defendió el voto viciado como una postura de coherencia personal.

El episodio evidencia cómo las diferencias internas pueden fracturar proyectos políticos y cómo, en medio de la polarización, las opciones intermedias encuentran dificultades para sostenerse.