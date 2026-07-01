Mueren cuatro personas tras celebraciones de México vs. Ecuador en la Copa del Mundo

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Ante el partido de fútbol entre México y Ecuador llevado a cabo el pasado 30 de junio, diversas celebraciones se han dado en el país mexicano por su sólida victoria con un 2 a 0 ante el equipo ecuatoriano. Sin embargo, las cantidades de excesos y aglomeraciones que se realizaron luego de la jornada deportiva ha dejado a cuatro fallecidos en el país extranjero.

Cuatro fallecidos dejaron los festejos tras el partido de fútbol

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que cuatro personas fallecieron durante las celebraciones por el triunfo de la selección mexicana frente a Ecuador en el partido de dieciseisavos de final del Mundial. Las autoridades informaron que los decesos ocurrieron en distintos puntos de las zonas donde miles de aficionados se reunieron para festejar la clasificación del equipo nacional.

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles 1 de julio de 2026, tras los festejos masivos, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, lamentó la muerte de las cuatro personas y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas

🇲🇽 Al menos tres personas murieron en Ciudad de México durante las celebraciones tras el partido entre México y Ecuador. pic.twitter.com/8muMQ1TUZ4 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 1, 2026

Causas de muerte de las cuatros personas

El Gobierno de CDMX informó que la Fiscalía General de Justicia abrió carpetas de investigación por cada uno de los casos y aseguró que se buscará llegar hasta las últimas consecuencias para determinar responsabilidades, de ser necesario.

De acuerdo al reporte oficial, las víctimas fueron dos mujeres de 19 y 48 años, y dos hombres de 30 y 44 años, quienes perdieron la vida en las inmediaciones del Paseo de la Reforma y otros puntos de concentración de aficionados tras la victoria de la selección mexicana.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, explicó que tres personas fallecieron por asfixia y que el cuarto caso estaría relacionado con una presunta intoxicación, además de un cuadro de estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado del tubo digestivo.

En ese sentido, la funcionaria detalló que las dos mujeres y el hombre de 44 años recibieron atención médica por parte de los equipos paramédicos desplegados durante el operativo en Paseo de la Reforma. Los especialistas realizaron maniobras avanzadas de reanimación, tanto durante la atención inicial como en el traslado hospitalario; sin embargo, no lograron salvarles la vida.

Ante estos hechos, las autoridades pidieron a la ciudadanía celebrar los partidos del Mundial con responsabilidad, solidaridad y cuidado colectivo durante las concentraciones masivas que pueden poner en riesgo la vida de los aficionados.