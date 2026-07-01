Joven estudiante desaparecido en playa La Chira es hallado muerto en Pucusana

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que los familiares del estudiante de medicina que desapareció en playa La Chira, ubicada en el distrito de Chorrillos el pasado jueves 25 de junio, los padres del joven pidieron ayuda a las autoridades para que se pueda dar con su hijo usando diferentes recursos de búsqueda proporcionados por el estado peruano. Sin embargo, esta tarde se confirmó el fallecimiento de Ibrahim Hernández.

Se confirmó el fallecimiento del joven estudiante desaparecido en playa La Chira

Exitosa consultó con los allegados del joven luego de presentar su denuncia a los medios de comunicación y se confirmó el fallecimiento de Ibrahim Hernández Gala, estudiante de medicina. En ese sentido, la familia lo encontró su cuerpo en la morgue, debido a que fue hallado en Pucusana por las autoridades de la zona.

Asimismo, la Gerencia Sub Regional - Huaytará, lugar de trabajo del padre de Ibrahim, publicó a través de sus redes sociales un comunicado expresando sus condolencias a la familia por esta perdida tan significativa en sus vidas. Asimismo, mencionó el apoyo correspondiente que se da en estos casos como la solidarización con los allegados afectados.

Familiar de Ibrahim realizó publicación

Del mismo modo, un familiar directo de la víctima se pronunció en su cuenta en redes sociales para dar a conocer el impacto de la perdida en su vida, destacando aspectos de la personalidad del joven, deseando que los padres del estudiante puedan sobreponerse a este complicado momento.

Familiar de Ibrahim publicó la noticia en redes sociales

Reporte de la familia el pasado 30 de junio

Ibrahim Hernández Gala, un joven estudiante de medicina fue visto por última vez el 25 de junio del 2026 en la playa La Chira cuando se encontraba en la ubicación junto a un amigo en estado de ebriedad. Por esa razón la mañana del 30 de junio, sus padres reportaron para Exitosa su desaparición, haciendo un llamado a diversas instituciones a que los ayuden en la tarea de búsqueda.

"Lo que pedimos, por favor, es que nos ayuden a ubicar a Ibrahim. Ya son cinco días desde que desapareció y no logramos encontrarlo. Lo único que se sabe es que llegó hasta este punto de la playa junto con un amigo. Sin embargo, el amigo sí apareció, mientras que Ibrahim continúa desaparecido", mencionó el padre del desaparecido.

Finalmente, con esta información se confirma el fallecimiento del joven estudiante de Medicina que desapareció en playa La Chira el 25 de junio y hoy su cuerpo fue encontrado por autoridades de Pucusana.