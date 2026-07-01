Ordenan retiro de lote de una famosa marca de galletas por posible riesgo para la salud: revisa si lo compraste

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva alerta alimentaria emitida por la FDA ha encendido las alarmas entre miles de familias que han comprado una reconocida marca de galletas distribuida en una popular cadena comercial. Según el informe, un lote identificado con el código 2606022 presentaba un error en el etiquetado del producto, ya que omitía la información sobre la presencia de soya, un alérgeno altamente relevante para las personas con sensibilidad o alergia a este ingrediente.

¿Cuál es la marca de galletas que ha sido retirado del mercado? FDA responde

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) indicó que las galletas conocidas en el mercado como Bakr Brown Butter Chocolate Chunk Ready To Bake Cookie Dough, en su presentación de empaque azul de 8 onzas, contenían este ingrediente no declarado. Esto representa un riesgo para las personas con alergia o hipersensibilidad a la soya, quienes podrían sufrir una reacción alérgica grave e incluso poner en peligro su vida.

El lote contaminado fue distribuido en tiendas de la cadena Target ubicadas en el sur de California, el sur de Nevada, Arizona y Utah. Cabe mencionar que el producto fue distribuido el pasado 11 de junio. Tras la alerta emitida por la FDA de Estados Unidos, la empresa Bear Stewart informó que se inició el retiro inmediato del lote del mercado.

¿Qué debo hacer si tengo una de las galletas afectadas y cuáles son los pasos que debo seguir?

Es importante mencionar que, hasta el momento, no se ha reportado ninguna persona afectada por el consumo del lote involucrado. Sin embargo, las autoridades sanitarias han emitido un llamado urgente a los consumidores que hayan adquirido el producto para que revisen cuidadosamente el código del lote ubicado en la parte posterior del empaque.

En caso de que el número de lote coincida con el identificado en la alerta, el producto debe considerarse potencialmente contaminado debido a la presencia no declarada de soya, un alérgeno que puede provocar reacciones severas en personas sensibles. Por el contrario, si el número de lote es diferente, el producto no está incluido en el retiro y se considera seguro según la información disponible hasta el momento.

Asimismo, se ha recomendado a los consumidores que no consuman el producto si pertenece al lote afectado y que, en su lugar, lo devuelvan al punto de venta donde fue adquirido. Las tiendas autorizadas procederán con la devolución correspondiente del dinero, incluso sin necesidad de presentar el comprobante de compra en algunos casos.