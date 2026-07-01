Terremoto en Venezuela: Delcy Rodríguez declara siete días de luto nacional por víctimas del desastre natural

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la declaratoria oficial de siete días de duelo nacional en memoria de las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio. La medida, que comienza a regir este miércoles 1 de julio, busca rendir homenaje a las más de 2.200 personas fallecidas y a los miles de heridos y damnificados que dejó la tragedia.

Detalles del decreto

El decreto establece que durante el periodo de duelo las banderas permanecerán a media asta en instituciones públicas y militares, y se suspenderán actos festivos, culturales y deportivos.

"Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días", expresó Rodríguez en sus redes sociales.

La medida se extenderá hasta el próximo miércoles 8 de julio, en un contexto en el que aún continúan las labores de rescate y asistencia a los damnificados.

Rodríguez anunció duelo nacional a través de sus canales oficiales.

Los terremotos del 24 de junio, de magnitudes entre 7.1 y 7.5, tuvieron epicentro en el centro del país y provocaron el colapso de 189 edificios. Según cifras oficiales al cierre de esta edición, se registraron 2.295 muertos y 11.267 heridos, además de más de 80.000 familias afectadas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó las pérdidas materiales en 6.700 millones de dólares.

Ciudadanos cuestionan gestión del gobierno ante la emergencia

Si bien la declaratoria de duelo nacional busca unificar a la nación en un momento de dolor, también se produce en medio de críticas a la gestión oficial. Diversos sectores han cuestionado la transparencia de las cifras y denunciado retrasos en las labores de rescate. Organismos internacionales y ONG locales sostienen que el número de desaparecidos podría ser mayor al reconocido oficialmente.

Además, se ha señalado que la ayuda humanitaria ha sido politizada, con actos oficiales que interrumpieron labores de rescate, lo que ha generado malestar en parte de la población.

El decreto de siete días de luto nacional en Venezuela es un gesto simbólico que busca rendir homenaje a las víctimas y dar un espacio de reflexión colectiva. Sin embargo, la medida también se enmarca en un contexto de desconfianza ciudadana y presión internacional por la gestión de la emergencia.

Más allá de lo protocolar, el duelo nacional refleja la magnitud de una tragedia que ha dejado cicatrices profundas y que seguirá marcando la agenda política y social del país en los próximos meses.