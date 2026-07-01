Tragedia tras choque de autobús contra dos autos: Reportan al menos dos muertos y 20 heridos

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un autobús chocó contra otros dos autos y terminó volcado, dejando un saldo preliminar de al menos dos muertos y 20 heridos. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente de tránsito.

Accidente de autobús dejó decenas de heridos: Esto se sabe

Mientras Venezuela atraviesa una crítica situación por los terremotos que remecieron el país el 24 de junio y dejaron más de mil muertos y más de 10 mil heridos, una nueva emergencia se registró a nivel internacional, pero no precisamente por un fenómeno natural.

De acuerdo a los últimos reportes, un autobús se encontraba circulando en dirección oeste cerca de Greenpoint Avenue cuando de pronto invadió el carril contrario y terminó chocando contra un vehículo, que a su vez impactó contra otro automóvil que circulaba delante.

El fuerte impacto ocasionó que el autobús volcara en la autopista Long Island Expressway, cerca de la salida 16, a la altura de Greenpoint Avenue. Al tener conocimiento del accidente. Equipos de emergencias y de bomberos llegaron hasta el lugar de los hechos para iniciar con las labores de rescate de las personas que resultaron afectadas por el choque mútiple en Queens.

Investigan choque múltiple en autopista

Lamentablemente, tras las primeras diligencias del accidente, se confirmó que el choque dejó al menos dos muertos, entre ellos, el conductor del autobús y un pasajero que era empleado de Royal Jordanian Airlines.

Asimismo, se precisó que el siniestro vehicular dejó 20 heridos, quienes fueron trasladados a los hospitales Bellevue, NewYork-Presbyterian Queens y Elmhurst para ser evaluados y recibir atención médica.

El accidente provocó el cierre de la autopista Long Island Expressway en ambos sentidos durante horas, causando importantes retrasos en el tráfico mientras los equipos de emergencia trabajaban para retirar los restos y los investigadores procesaban la escena.

Otra tragedia internacional

Un helicóptero perteneciente a la compañía estatal saudí Aramco se estrelló el último domingo 28 de junio en la costa oriental de Arabia Saudita, dejando al menos 14 muertos (12 pasajeros y 2 tripulantes).

Pese a que el gobierno de Arabia Saudita indicó que todas las víctimas eran ciudadanos sauditas, el Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el accidente del helicóptero en las cercanías de la zona de Ras Tanura.

Cancillería de Perú expresa sus condolencias a Arabia Saudita.

Las autoridades de Arabia Saudita revelaron que vienen ejecutando las acciones e investigaciones necesarias que ayuden a esclarecer las causas exactas que ocasionaron el incidente en la mañana del 28 de junio, en Ras Tanura, sede de la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo, ubicada en la costa del Golfo Pérsico, al oeste del estrecho de Ormuz.

En las últimas horas ha trascendido un nuevo accidente que ha causado impacto internacional. Un autobús chocó contra otros dos autos y terminó volcado, dejando al menos dos muertos y 20 heridos en la autopista Long Island Expressway el lunes 29 de junio.