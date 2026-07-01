Presidente de Cabo Verde le dará un regalo a Messi antes de su enfrentamiento en partido del Mundial 2026

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Frente a su primera vez en una Copa del Mundo, Cabo Verde se viene posicionando como una de las mayores sorpresas del torneo deportivo por su clasificación a dieciseisavos en el Mundial 2026. En ese sentido, el presidente del país africano declaró para un medio su intención de darle un regalo al futbolista argentino Messi antes de su partido que se dará en los próximos días.

Presidente de Cabo Verde quiere darle regalo a Messi

A poco de concretarse el siguiente partido que definirá el destino de Cabo Verde o Argentina y su pase a octavos de final, el presidente del país africano, José Maria Neves se pronunció ante un medio extranjero para manifestar su idea de darle un obsequio a Messi antes de su enfrentamiento deportivo.

El regalo que recibirá Lionel Messi será una camiseta oficial de la selección de Cabo Verde personalizada especialmente para él. La pieza tendrá el número 10 y el apellido "Messi" en la espalda, un detalle pensado como homenaje al capitán argentino.

"Le ofreceremos los colores de nuestra selección, con su número y su nombre, para homenajearlo. Voy a hacer todo lo posible para que la Selección de Cabo Verde le dé la camiseta con el número 10 de Lionel Messi, para homenajearlo como uno de los mejores del mundo", afirmó el mandatario.

Argentina y Cabo Verde se medirán este viernes en 16avos de final del Mundial 2026. https://t.co/5WXmxIZiv8 pic.twitter.com/Nvcs1MWe6i — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) July 1, 2026

Jefe de estado mostró su admiración a Lionel Messi

Siguiendo esa línea, la máxima autoridad de Cabo Verde destacó las cualidades que, a su juicio, hacen de Lionel Messi un referente del deporte. Asimismo, enfatizó que el futbolista argentino es un ídolo muy respetado en el país africano.

"Él es un gran ídolo, un futbolista muy respetado en mi país. Para muchos de nosotros, él representa la excelencia, perfección y lo mejor que existe en el mundo del fútbol", agregó el presidente del archipiélago africano.

¿Cuándo será el enfrentamiento deportivo entre Argentina y Cabo Verde?

Este gesto del mandatario ha generado sorpresa en redes sociales y medios de comunicación porque es tomado como algo poco habitual ante una instancia deportiva de nivel decisivo que se desarrollará en la Copa del Mundo próximamente.

Argentina y Cabo Verde se enfrentarán en la tarde de este viernes 3 de julio, en el Hard Rock Stadium, en Miami, por los dieciseisavos del Mundial 2026. El vencedor jugará o contra Australia o frente a Egipto, en octavos de final. Una instancia importante en el desarrollo de la Copa del Mundo.