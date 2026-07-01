Venezuela: A 2 295 asciende la cantidad de víctimas mortales a consecuencia del doble terremoto

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, brindó un nuevo balance sobre los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron hace exactamente una semana la región central del país.

A consecuencia los movimientos sísmicos, diversos líderes mundiales y presidentes de la región continúan enviado ayuda humanitaria en favor de las personas damnificadas y equipos para intensificar las labores de rescate.

Cifra de víctimas mortales, heridos y desaparecidos sigue en aumento

En un nuevo pronunciamiento público realizado este miércoles 01 de julio desde Caracas, el funcionario de estado reveló que hasta la fecha se registran 2 295 muertes y 11 267 heridos, a consecuencia de los devastadores movimientos sísmicos ocurridos la noche del 24 de junio.

Con referente las personas damnificadas, Rodríguez indicó que hasta el momento se reportan 12 841. Además, desde el día de la emergencia han sido rescatadas 6 461 personas.

Asimismo, comunicó que 4 099 brigadistas extranjeros continúan desplegados en las zonas de desastre, cooperando con los 26 000 efectivos locales y los 17 832 voluntarios, con el objetivo de hallar la mayor cantidad supervivientes.

Por otro lado, puntualizó que 17 026 ciudadanas han sido atendidas en hospitales, de las cuales 4 565 permanecen bajo cuidado médico y 13 942 han recibido el alta médica. Además, señaló que han habilitado 13 refugios en el estado de La Guaria y otros 55 entre Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente del Parlamento en Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos se elevó a 2,295, mientras que los heridos superan los 11,200, como consecuencia de los devastadores terremotos que afectaron al país.



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Presidenta de Venezuela declara siete días de duelo nacional

En conmemoración por los terremotos ocurridos en Venezuela y el terrible saldo de víctimas que viene dejando, la presidenta del país, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional, a partir de las 6:00 p. m. de hoy, miércoles 01 de julio.

"Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas ", señala el comunicado emitida en sus redes sociales.

En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. pic.twitter.com/eGOtAYk25u — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 1, 2026

Del mismo modo, aseveró que la prioridad de su administración es proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro.

"Estamos desplegados en todos los niveles de Gobierno para brindar protección, atención y la certeza de que, juntos, vamos a salir adelante. ¡Por la vida, lo que sea!", enfatizó.

Los ciudadanos venezolanos en general claman por más ayuda no solo para poner a salvo a sus seres queridos, también para lograr salvar más vidas, a una semana del desastre natural que viene enlutando al país.