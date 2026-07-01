Gobierno declara en emergencia a 11 puentes de cuatro regiones por afectaciones que ponen en peligro al servicio de transporte

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo decretó en estado de emergencia por 180 días calendario a 11 puentes de cuatro regiones del país, frente a diversas situaciones de daños o peligro inminente en la infraestructura sobre la cual se presta el servicio público de transporte.

Es importante señalar que, la medida decretada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se enmarca en la Resolución Ministerial N.º 353-2026-MTC/01.02., la cual fue publicada este miércoles 01 de julio en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

¿Cuáles son los puentes a intervenir?

De acuerdo con el dispositivo refrendado por el ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera, los 11 puentes que forman parte de determinados tramos de las rutas nacionales de la Red Vial Nacional a intervenir son los siguientes:

San Alejandro - Ucayali Previsto - Ucayali Chino - Ucayali Tocache - San Martín Pucayacu - San Martín Virrila - Piura Sechura - Piura Sondor - Piura Citan - Piura San Ramón - Junín La Herrería - Junín

La norma señala que PROVÍAS NACIONAL se encargará de adoptar las acciones e intervenciones que resulten necesarias para preservar y superar las restricciones en el servicio de transporte terrestre. Asimismo, advierte las siguientes deficiencias en los puentes en mención: desprendimiento, agrietamientos y deterioros de concreto en diversos sectores; falla estructural en las vigas centrales; deterioro de las estructuras y losas en malas condiciones; oxidación, desprendimiento de pintura y filtraciones de agua; entre otros.

Para tener en cuenta:

Según lo informado por la entidad, por sobre los puentes operan 90 empresas autorizadas, que permiten la circulación de 272 vehículos, transportando semanalmente alrededor de 659 321 usuarios, quienes se verían afectados ante la interrupción de la prestación del servicio público de transporte terrestre por el deterioro de las infraestructuras viales identificadas.

En el marco del numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1704, el plazo de vigencia de la resolución ministerial es de 180 días calendario, prorrogable.

El documento también dispone, que en el plazo de diez 10 días calendario posteriores a la publicación de la presente resolución ministerial, el Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL) informe al Despacho Viceministerial de Transportes las acciones efectuadas.

Desde la administración del presidente José María Balcázar le dan atención inmediata a lo que pasa a los puentes de los tramos de la Red Vial Nacional para evitar accidentes que puedan poner en peligro la integridad, seguridad y vida de quienes transitan por esta parte del país.