Murió querido conductor y periodista de espectáculos: Amigos le dan el último adiós

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la triste noticia de que un querido conductor y periodista de espectáculos murió este miércoles 1 de julio. Colegas y amigos le dan el último adiós con sentidos mensajes en redes sociales.

Periodista cultural y de espectáculos murió: ¿De quién se trata?

En las últimas horas, una noticia ha causado gran impacto entre los seguidores de la industria televisiva, del entretenimiento y espectáculos: murió un querido periodista considerado uno de los grandes pioneros de la crónica de espectáculos y cultural en México.

De acuerdo a los últimos reportes, el comunicador Héctor Carrillo, perdió la vida este miércoles 1 de julio, tras haber sido ingresado de urgencia en un centro médico local debido a severos malestares físicos que complicaron su estado de salud en cuestión de horas. Su partida deja un vacío profundo e imposible de llenar en los medios de comunicación.

Quien se encargó de dar la pérdida de esta destacada figura del entretenimiento mexicano, recordado por su participación en el programa 'Visitando a las Estrellas' y ser colaborador de 'Maxine Woodside', fue Joaquín López Dóriga, quien a través de sus redes sociales le dio el último adiós a Héctor Carrillo.

"Lamento informar la muerte del periodista cultural y de espectáculos, Héctor Carrillo. Durante muchísimos años trabajó al lado de Maxine Woodside en 'Todo para la Mujer'", escribió en su cuenta oficial de X.

Héctor Carrillo en el programa 'Hoy mismo'

El último adiós al periodista Héctor Carrillo

Asimismo, otros amigos y colegas del espectáculo, entre ellos, el equipo de 'Todo para la mujer' lamentó el fallecimiento del periodista Héctor Carrillo, precisando que en los últimos años enfrentó diversas enfermedades, entre ellas diabetes, hipertensión y posteriormente cáncer.

"Disfrutó mucho la vida, lo voy a extrañar muchísimo", precisó, al borde de las lágrimas, Maxine Woodside tras darle el último adiós a uno de los colaboradores que sorprendió a más de uno con su profesionalidad.

Finalmente, se recordó que, durante su trayectoria, Héctor Carrillo colaboró con figuras emblemáticas del periodismo de espectáculos, entre ellas Maxine Woodside, consolidándose como una voz reconocida de la televisión y la radio.

🕊️ El equipo de #TodoParaLaMujer lamenta el fallecimiento del periodista Héctor Carrillo, excolaborador de Maxine Woodside. En los últimos años enfrentó diversas enfermedades, entre ellas diabetes, hipertensión y posteriormente cáncer. ⚫ pic.twitter.com/YiOqNi8GHL — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 1, 2026

¿Quién era Héctor Carrillo?

Fue un periodista de cultura y espectáculos, que se dio a conocer al formar parte del noticiero 'Hoy mismo' de Guillermo Ochoa junto a personajes como Lourdes Guerrero, Juan Dosal y Juan Carlos Iracheta. Se quedó a cargo del programa 'Visitando a las estrellas' cuando Paco Malgesto falleció y formó parte del programa 'Todo para la mujer' durante varios años.

Héctor Carrillo, cumplió 50 años ejerciendo como periodista de espectáculos. Con su sensible fallecimiento, México pierde a un cronista excepcional, a un caballero del micrófono y a un referente ético del periodismo del mundo del entretenimiento.