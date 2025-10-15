Presunto cabecilla del Tren de Aragua muere en Colombia tras lanzarse de sexto piso de edificio

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante un operativo policial llevado a cabo la localidad de Sabaneta, en Colombia, Ender Alexis Rojas, considerado presunto cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua, falleció tras caer del sexto piso un edificio mientras intentaba evadir a las fuerzas del orden.

Muere presunto cabecilla del Tren de Aragua de Chile

Esta redada se llevó a cabo el último martes 14 de octubre por la Policía colombiana con apoyo de Ameripol, la DEA y varios países sudamericanos y ha dejado además tres detenidos suponiendo de esta forma un duro golpe al crimen organizado transnacional.

Sobre este acontecimiento, el director del Gaula Policía (grupo antisecuestro colombiano), coronel Edgar Andrés Correa, indicó que el operativo se llevó a cabo en una zona exclusiva de Sabaneta, en el departamento de Antioquía.

Durante este registro el presunto líder del Tren de Aragua en Chile se lanzó por la ventana de un sexto piso al advertir la presencia policial, falleciendo en el acto.

Además, en el lugar los policías incautaron una granada, cartuchos y drogas valorizadas en unos 50 millones de pesos colombianos lo que equivale a cerca de 11 mil euros.

Cabe resaltar que, en el operativo también fueron capturados otros tres miembros del Tren de Aragua identificados como Luis Cabeza, Daviannys del Jesús Moya y Samuel Urbina, todos de nacionalidad venezolana.

La información preliminar que se sabía

De acuerdo a las investigaciones, Ender Alexis Rojas supuestamente llegó a Colombia en 2024, posteriormente a liderar facciones del Tren de Aragua que se dedicaban a la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas sintéticas en Chile y Perú para expandir el alcance la organización desde el territorio colombiano.

Cabe resaltar que el Tren de Aragua nació en las prisiones de Venezuela y se ha extendido por varios países de la región como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, en los que las autoridades lo acusan de delitos como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

Gustavo Petro se manifiesta

Por su parte, al respecto de este suceso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro recurrió a sus redes sociales para pronunciarse y publicar un video en el que se observa cómo fue el operativo policial.

Ha muerto el cabecilla del tren de Aragua en Chile. Cayó de un edificio, cuando lo iban a capturar. El video muestra el hecho pic.twitter.com/sjVDtDcrIm — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2025

"Ha muerto el cabecilla del tren de Aragua en Chile. Cayó de un edificio, cuando lo iban a capturar", escribió en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter).

