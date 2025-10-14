RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Fuerte detonación

Tragedia en Ecuador: Una persona murió y al menos 2 resultaron heridas tras explosión de vehículo

El fuerte estallido de un automóvil en la zona comercial del norte de Guayaquil, en Ecuador, ocasionó que una persona perdiera la vida y al menos dos resulten heridas.

Una persona murió y dos resultaron heridas tras explosión de carro en Ecuador
Una persona murió y dos resultaron heridas tras explosión de carro en Ecuador (Foto: Composición Exitosa)

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 14/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Una fuerte explosión se registró al frente de un centro comercial ubicado en el norte de Guayaquil, en Ecuador. La detonación de un carro ha dejado al menos el saldo de un fallecido y tres heridos.

Auto explosiona en zona comercial de Guayaquil

La noche de este martes 14 de octubre se vivieron momentos de terror luego que se suscite la fuerte explosión de un vehículo en los exteriores del Mall El Sol ubicado en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más grande del territorio ecuatoriano.

En diversos videos publicados en redes sociales se observa una camioneta envuelta en llamas, pese a que algunas personas buscaban mitigarlas con la ayuda de extintores, la unidad terminó por estallar.

El fuerte estruendo provocó que una persona pierda la vida y otras tres resulten heridas, así lo confirmó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. La víctima mortal sería un taxista que laboraba en el sector. Además, la onda expansiva ocasionó daños en inmuebles y vehículos cercanos.

Estados Unidos: Donald Trump confirma nuevo ataque contra lancha narcotraficante frente a Venezuela
Lee también

Estados Unidos: Donald Trump confirma nuevo ataque contra lancha narcotraficante frente a Venezuela

Además, la institución informó a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter) que hasta el lugar de la emergencia se desplegó dos unidades de combate, un vehículo de rescate y un total de cuatro ambulancias para socorrer a los afectados. Asimismo, indicaron que los paramédicos se encuentran brindando atención a los heridos.

Por su parte, la Policía del Cuartel Modelo señaló que recopila información sobre este accidente relacionado a un vehículo que explotó. No hay información que se haya tratado específicamente de un coche bomba, informó la institución.

Israel acusa a Hamas de incumplir acuerdo tras entregar solo cuatro cadáveres y advierte posible respuesta
Lee también

Israel acusa a Hamas de incumplir acuerdo tras entregar solo cuatro cadáveres y advierte posible respuesta

Sierra ecuatoriana continúa en paro

Cabe resaltar que la detonación de este vehículo se produjo en el marco en el que la localidad de Imbabura (Sierra ecuatoriana) vive un una jornada marcada por la tensión. Este martes se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en distintos sectores de la localidad de Otavalo

La llegada de un convoy militar‑policial con ayuda humanitaria, para restablecer el paso por la vía E35 derivó en el uso de gases lacrimógenos, lanzamiento de piedras y barricadas que interrumpieron la circulación.

Al respecto, de acuerdo a información vertida por el Ministerio del Interior de Ecuador, al menos 43 personas fueron detenidas, mientras que siete efectivos policiales resultaron heridos.

En resumen, una fuerte explosión se registró al frente de un centro comercial ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. La detonación de un carro ha dejado al menos el saldo de un fallecido y tres heridos.

Temas relacionados centro comercial Ecuador emergencia explosión Guayaquil Imbabura

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA