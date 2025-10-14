Tragedia en Ecuador: Una persona murió y al menos 2 resultaron heridas tras explosión de vehículo

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una fuerte explosión se registró al frente de un centro comercial ubicado en el norte de Guayaquil, en Ecuador. La detonación de un carro ha dejado al menos el saldo de un fallecido y tres heridos.

Auto explosiona en zona comercial de Guayaquil

La noche de este martes 14 de octubre se vivieron momentos de terror luego que se suscite la fuerte explosión de un vehículo en los exteriores del Mall El Sol ubicado en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más grande del territorio ecuatoriano.

En diversos videos publicados en redes sociales se observa una camioneta envuelta en llamas, pese a que algunas personas buscaban mitigarlas con la ayuda de extintores, la unidad terminó por estallar.

El fuerte estruendo provocó que una persona pierda la vida y otras tres resulten heridas, así lo confirmó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. La víctima mortal sería un taxista que laboraba en el sector. Además, la onda expansiva ocasionó daños en inmuebles y vehículos cercanos.

#BCBGInforma | Atendemos incendio vehicular en la Av. Joaquín Orrantia. Despachamos dos unidades de combate, un vehículo de rescate y cuatro ambulancias.



Paramédicos brindan atención a varias personas heridas. Se registra una persona sin signos vitales. pic.twitter.com/CUjNArtRt7 — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) October 15, 2025

Además, la institución informó a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter) que hasta el lugar de la emergencia se desplegó dos unidades de combate, un vehículo de rescate y un total de cuatro ambulancias para socorrer a los afectados. Asimismo, indicaron que los paramédicos se encuentran brindando atención a los heridos.

Por su parte, la Policía del Cuartel Modelo señaló que recopila información sobre este accidente relacionado a un vehículo que explotó. No hay información que se haya tratado específicamente de un coche bomba, informó la institución.

#Televistazo | 📢 Tras la fuerte explosión reportada al frente de un centro comercial, en el norte de #Guayaquil, @LuisAlfredo_ZM explica lo ocurrido en el punto.



Más detalles 👉 https://t.co/mOV1o6rxWP pic.twitter.com/ZHaV2Y22N0 — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) October 15, 2025

Sierra ecuatoriana continúa en paro

Cabe resaltar que la detonación de este vehículo se produjo en el marco en el que la localidad de Imbabura (Sierra ecuatoriana) vive un una jornada marcada por la tensión. Este martes se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en distintos sectores de la localidad de Otavalo.

La llegada de un convoy militar‑policial con ayuda humanitaria, para restablecer el paso por la vía E35 derivó en el uso de gases lacrimógenos, lanzamiento de piedras y barricadas que interrumpieron la circulación.

Al respecto, de acuerdo a información vertida por el Ministerio del Interior de Ecuador, al menos 43 personas fueron detenidas, mientras que siete efectivos policiales resultaron heridos.

