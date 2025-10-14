Estados Unidos: Donald Trump confirma nuevo ataque contra lancha narcotraficante frente a Venezuela

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Las críticas no han frenado las operaciones de las fuerzas de los Estados Unidos en el Caribe y este martes 14 de octubre se registró un nuevo ataque sobre una lancha narcotraficante frente a las costas de Venezuela. El presidente Donald Trump confirmó que este hecho dejó a seis fallecidos que se encontraban en la embarcación.

Ataque se realizó en aguas internacionales

A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense afirmó que el "ataque cinético" fue ordenador por Peter Hegseth, secretario de Guerra, todos bajo su autoridad como jefe supremo. Aunque el bombardeo se perpetró cerca de las costas venezolanas, este ocurrió precisamente en aguas internaciones.

"El Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), frente a la costa de Venezuela", manifestó en parte Trump en su extensa publicación.

Según el inquilino de la Casa Blanca, sus servicio de inteligencia confirmó previamente que identificaron que la nave llevaba estupefacientes ilícitos y tendría lazos con organizaciones de este rubro. Por último, resaltó que ningún efectivo que se encuentra desplegado en esta zona del Atlántico resultó agraviado.

"Inteligencia confirmó que el buque que traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido", sentenció.

Tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Desde que la flota estadounidense arribó al Caribe en una misión de frenar el narcotráfico, se han confirmado cuatro embarcaciones hundidas, cinco según declaraciones del jefe del Estado norteamericano. Esto ha provocado críticas desde la Cámara de Representantes de este país.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, envió una carta a su homólogo, solicitando que converse personalmente con su enviado especial Richard Grenell. En el escrito, niega que sea parte de una banda narcoterrorista y que eran acusaciones infundadas en su contra. Sin embargo, la Casa Blanca respondió y dijo que estaba lleno de mentiras y de parte de un líder ilegítimo.

Así, el presidente de los Donald Trump confirmó que las fuerzas de los Estados Unidos realizaron un nuevo ataque contra una lancha narcotraficante frente a las costa de Venezuela, en el Caribe. Seis hombres resultaron fallecidos producto de este bombardeo.