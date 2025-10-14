Fiscalía de Ecuador investiga carro bomba en Guayaquil: Un muerto y dos heridos en presunto atentado

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La Fiscalía de Ecuador anunció este martes la apertura de una investigación tras la explosión de un carro bomba ocurrida en los exteriores del Mall del Sol, en el centro financiero de Guayaquil. El hecho dejó al menos un muerto y dos heridos, según informaron las autoridades.

El Ministerio Público informó que se han dispuesto diligencias como el levantamiento del cadáver, la revisión de cámaras de seguridad y la toma de versiones de testigos para esclarecer lo ocurrido.

La detonación se registró cerca de las 18:30 horas locales (23:30 GMT), cuando una camioneta estacionada comenzó a incendiarse rápidamente, generando pánico entre las personas que transitaban por la zona, donde también hay hoteles, restaurantes y oficinas.

#AHORA| #Guayas: #FiscalíaEc abrió -de oficio- una investigación tras la explosión de un vehículo registrada hoy en #Guayaquil, que dejó un fallecido y varios heridos. Además, dispuso diligencias como levantamiento de cadáver, revisión de cámaras de seguridad y toma de versiones. pic.twitter.com/VvpeXuO1C6 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 15, 2025

Autoridades califican el hecho como "acto terrorista"

El ministro del Interior, John Reimberg, declaró que se trató de un "acto terrorista" y confirmó que un segundo vehículo con explosivos no llegó a detonar, ya que fue neutralizado por las unidades antiexplosivos de la Policía.

"No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país", afirmó Reimberg en su cuenta de X.

#URGENTE



ACTUALIZACIÓN



Sobre los sucedido en Guayaquil, la Policía Nacional se encuentra aún operando en el sitio y encontró lo siguiente:



4 cargas explosivas de alto poder con sus respectivas mechas de seguridad.



Dispositivo electrónico para activación del explosivo.... pic.twitter.com/ayCsxxQkcU — John Reimberg (@JohnReimberg) October 15, 2025

El funcionario precisó que la unidad antiexplosivos realizó detonaciones controladas y peritajes para determinar el tipo de sustancia utilizada. Además, pidió a la ciudadanía mantenerse fuera del perímetro donde las autoridades seguían trabajando.

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, también acudió al lugar y aseguró que el número de fallecidos podría aumentar a dos. "Perseguiremos a los responsables debajo de las piedras. Les caerá todo el peso de la ley", advirtió en declaraciones a medios locales.

Guayaquil bajo tensión y ola de violencia

El coronel Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil, informó que la persona fallecida era un taxista y que los heridos fueron trasladados a un hospital cercano. Asimismo, varias personas recibieron atención psicológica debido a crisis nerviosas por la explosión.

Por su parte, Fernando Cornejo, presidente de la empresa municipal Segura, señaló que las cámaras de videovigilancia registraron que dos vehículos partieron desde la Cooperativa San Francisco, cerca del complejo penitenciario de Guayaquil, aunque solo uno de ellos explotó.

Este es el segundo carro bomba en la ciudad en menos de un mes. El 26 de septiembre, otro vehículo explotó frente a la Cárcel Regional de Guayaquil, sin dejar víctimas. Días después, el 9 de octubre, la Policía desactivó explosivos adheridos a una bombona de gas fuera de la Penitenciaría del Litoral.

Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para combatir a las bandas criminales, a las que ha calificado de terroristas. Solo en el primer semestre de 2025, el país registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo periodo de 2024, reflejando la grave escalada de violencia que afecta al país andino.