Israel acusa a Hamas de incumplir acuerdo tras entregar solo cuatro cadáveres y advierte posible respuesta

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Israel Katz, ministro de Defensa israelí, acusó a Hamas de violar el acuerdo de paz al entregar únicamente cuatro de los 28 cadáveres que permanecen en poder del grupo islamista.

A través de su cuenta en X, el funcionario advirtió que "cualquier retraso u omisión intencionado será considerado una violación flagrante del acuerdo y será respondido en consecuencia".

El ministro insistió en que la prioridad del gobierno israelí es "garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos", una demanda que también comparten los familiares de las víctimas.

Estos denunciaron públicamente que la entrega parcial representa una traición al compromiso asumido por Hamas en las negociaciones.

El anuncio de Katz se da en medio de un ambiente de creciente tensión, mientras los acuerdos de paz impulsados por Estados Unidos, Qatar, Turquía y Egipto buscan mantener la estabilidad en la región y evitar una nueva escalada del conflicto.

Hamas confirma la entrega de cuatro cuerpos

Las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado de Hamas, confirmaron este lunes la entrega de cuatro cadáveres al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que se desplazó al sur de Gaza para recibir los restos.

Según el comunicado del grupo, los cuerpos corresponden a Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último comandante del Ejército israelí fallecido durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

El grupo no ofreció detalles sobre el lugar ni el momento exacto de la devolución. Por su parte, el Ejército israelí informó que la Cruz Roja será la encargada de trasladar los cuerpos a las fuerzas armadas israelíes, en cumplimiento parcial del acuerdo.

Las imágenes difundidas muestran vehículos del CICR transportando los ataúdes desde Gaza, en un proceso vigilado por autoridades militares y observadores internacionales. La operación busca mantener el carácter humanitario del intercambio, pese a las acusaciones cruzadas entre ambas partes.

Ceremonia y análisis forense en Israel

De acuerdo con medios locales, dentro de Gaza se celebrará una pequeña ceremonia religiosa antes de la entrega definitiva de los cuerpos. Los ataúdes, envueltos en banderas israelíes, serán luego trasladados al Instituto de Medicina Forense Abu Kabir de Yaffa, al sur de Tel Aviv.

En ese centro, especialistas procederán a identificar los restos y determinar las causas de muerte. Las autoridades israelíes advirtieron que, en los casos más complejos, la identificación podría demorar más de 24 horas.

La devolución parcial de los cuerpos ha reavivado las tensiones entre Israel y Hamas, justo cuando los mediadores internacionales intentan sostener el frágil alto el fuego. Israel mantiene su postura firme: no tolerará más incumplimientos y evaluará una respuesta proporcional si el grupo islamista no cumple con el retorno total de los cadáveres acordados.