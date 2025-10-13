Fin de la guerra en Gaza: Más de 2 mil rehenes palestinos son liberados por por parte de Israel

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Israel empezó con la liberación de rehenes palestinos como parte de la primera etapa del acuerdo de paz entre ambas partes y que tuvo a primeras horas de este lunes 13 de octubre, la libertad de una veintena de israelíes que estaban bajo cautiverio desde octubre del 2023.

De acuerdo con The Times of Israel, entre los palestinos en libertad figuran 250 con cadena perpetua, entre los que se incluyen a 154 deportados y 96 no deportados, los cuales ocho serán puestos en libertad en Gaza y 88 en Cisjordania y Jerusalén este. Además, 1 718 gazatíes también recuperaron su libertad.

Inician intercambio de rehenes

El Servicio de Prisiones de Israel confirmó los ahora exprisioneros llegaron en tres autobuses a la ciudad egipcia de Rafah, donde fueron recibidos por miembros de la embajada palestina en Egipto, lugar donde serán trasladados a un centro médico antes de seguir su viaje a El Cairo, donde permanecerán temporalmente hasta llegar a Argelia, Turquía y Túnez.

De manera paralela, miles de palestinos se congregaron frente al Hospital Nasser, al sur de Gaza, para recibir a los prisioneros que están siendo liberados por parte del régimen de Benjamín Netanyahu.

La liberación de los palestinos se produce tras la entrega de 20 israelíes por parte de Hamás en Gaza. Según un comunicado del Ejército de Israel, los cautivos fueron entregados a la Cruz Roja local. Cabe señalar que, el traslado estuvo a cargo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet, el servicio de inteligencia interior. Los israelíes permanecerán primero a la base militar de Reim, próxima a la frontera con Gaza, antes de ser trasladados a hospitales en las afueras de Tel Aviv.

Donald Trump hoy firmará el acuerdo de paz

Luego de su visita a Israel, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viajó a Egipto para suscribir oficialmente el acuerdo de paz que pone fin a la guerra entre Hamás y los israelíes, tras más de dos años y que deja hasta la fecha 66 148 muertos.

En la previa, el jefe de la Casa Blanca visitó el Knesset -el Parlamento de Israel- donde enfatizó en el logro para ambas partes. "Esta larga y difícil ha terminado. Este logro sin precedentes apoya que Gaza se desmilitarice e Israel no se vuelva a ver amenazada", manifestó.

El mandatario, que dejó en claro que merece el Nobel de la Paz, se reunirá con el presidente egipcio, Abdelfatah El-Sisi, en Sharm El-Sheikh, para posteriormente concretar la paz en Oriente Próximo.

Luego de dos años de espera y destrucción, empiezan a llegar nuevos tiempos en esta parte del mundo para la tranquilidad de los civiles.