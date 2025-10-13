Maduro califica a María Corina Machado de "bruja demoniaca" tras ganar el premio Nobel de la Paz

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante un mitin realizado en Caracas durante el último domingo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó a María Corina Machado como una "bruja demoniaca" luego que recibiera el galardón internacional, Nobel de la Paz.

Maduro calificó a Machado

El último domingo 12 de octubre, en conmemoración del Día de la Resistencia Indígena en Venezuela, el gobierno socialista de Nicolás Maduro organizó una 'marcha en defensa de la paz y la soberanía' en la ciudad de Caracas.

Durante el discurso del gobernante chavista, este no dudó en hacer mención a María Corina Machado a quien calificó como "bruja demoníaca" frente a la multitud congregada en la Plaza Venezuela luego de haber ganado el premio Nobel de la Paz.

"Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona. Nosotros queremos paz, pero paz con libertad, con soberanía, con independencia, dignidad e igualdad; no la paz de los imperios, la paz de las ruinas de Gaza. No la paz de la miseria y del hambre"

🔴 #AHORA | Nicolás Maduro: "Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona. Nosotros queremos paz, pero paz con libertad, con soberanía, con independencia, dignidad e igualdad; no la paz de los imperios" pic.twitter.com/5yBoHsjnMV — El Cooperante (@El_Cooperante) October 12, 2025

Las declaraciones de Maduro se dan luego que a Machado sea le otorgara el Premio Nobel de la Paz 2025 el pasado viernes 10 de octubre "por su incansable" lucha en contra del régimen chavista.

Durante su discurso, Maduro también mencionó que Venezuela "nosotros hemos luchado y lucharemos de manera perseverante, persistente y siempre victoriosa por la libertad de nuestro pueblo".

"Si quieren la paz, prepárense para ganarla"

Tras la declaratoria de lucha de Estados Unidos en contra de la lucha contra el narcotráfico, Venezuela, ha sido catalogada como una país dirigido por una "organización criminal", según los comentarios desde la Casa Blanca.

Para Maduro, estas intervenciones son "amenazas ilegales e inmorales" por parte de la administración de Donald Trump. Como se sabe, desde mediados de agosto, el presidente estadounidense desplegó naves de guerra frente a la costa de Venezuela.

Ante ello, el gobierno chavista activó sus fuerzas de defensa para garantizar la defensa de su territorio. En la marcha de este último domingo, Maduro indicó que "jamás" se rendirían ante una posible invasión.

"Muchos viviendo en Miami piden que bombardeen e invadan nuestro país o es que ¿ellos creen que puede nuestro país ser colonizado otra vez? o es que ¿creen que nuestro pueblo les tiene miedo? o es que ¿creen que nuestro pueblo se va a rendir? Jamás".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a criticar a la dirigente venezolana, María Corina Machado, a quien calificó de manera despectiva tras ganar el premio Nobel de la Paz.