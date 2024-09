Andrés Wiese y su impactante anécdota con la Trinchera Norte en el Monumental: "Fueron segundos de ansiedad"

04/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

En más de una ocasión, Andrés Wiese se ha declarado hincha acérrimo de Universitario de Deportes. Sin embargo, pocos conocían la impactante anécdota que vivió con la Trinchera Norte, la barra que alienta partido a partido al equipo 'crema'.

Andrés Wiese vivió impactante anécdota con la Trinchera Norte

Andrés Wiese, conocido popularmente como 'Ricolás' por su participación en la serie 'Al Fondo Hay Sitio', fue uno de los invitados al podcast que conduce Jesús Alzamora.

Allí, el actor brindó detalles acerca de diversos aspectos de su vida aunque terminó llamando la atención al revelar una peculiar e impactante anécdota que vivió en el Estadio Monumental de Ate cuando fue a alentar al equipo de sus amores, Universitario de Deportes.

Según contó, hace algunos años, antes de iniciar el famoso clásico peruano, se encontraba en el palco del coloso 'crema' junto un amigo cuando, de pronto, se topa con la llegada de la Trinchera Norte a la tribuna que, al notar su presencia, gritan su nombre en la ficción, haciendo que se genere en él cierto grado de ansiedad.

"Lo más cercano que me pasó (...) fue en un clásico en el Monumental hace años. Yo estaba en palco de un amigo y me acuerdo que el palco estaba justo encima de Norte. Estábamos mirando abajo, viendo como la gente llegaba y, de pronto, estaba llegando toda la Trinchera antes de hacer su entrada a la tribuna y alguien me ve y grita: '¡Ricolás!' y fueron segundos donde la ansiedad era cómo: ¿o me odian o me aman? porque nunca sabes", inició diciendo.

Enseguida, con cierto temor a ser 'pifiado', Wiese contó que su reacción más inmediata fue besar el escudo de la 'U' y gritar '¡Vamos, cara**!', recibiendo como respuesta el sonido del bombo y los gritos que coreaban: '¡Ricolás!'.

"Y (mi reacción) fue besar el escudo de la 'U' inmediatamente y decir 'Vamos, cara**' y comenzó a sonar el bombo: '¡Ricolás, Ricolás!'. Ese 'Ricolás', (me quería morir) de felicidad, me aceptó la Trinchera, me reconoció", continuó.

Este hecho marcó en gran medida al actor, quien no dudó en, una vez más, volver a declararse hincha apasionado del club 'merengue', asegurando, además, que esté donde esté siempre está pendiente de lo que ocurra con la 'U'.

"Soy súper hincha, no me pierdo ni un partido, esté acá o esté en dónde esté, me conecto, busco un link y estoy ahí sufriendo. Puede determinar mi día un resultado, mi estado de humor", agregó.

De esta manera, Andrés Wiese contó la impactante anécdota que vivió con la Trinchera Norte en el Estadio Monumental de Ate, justo antes de vivirse el popular clásico peruano.