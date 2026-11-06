Crisis en Paraguay: presidente Santiago Peña solicita prórroga de 72 horas para ejercer su defensa ante juicio político

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la república de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el marco del juicio político en su contra. El pedido fue presentado a través de una nota dirigida al titular del Congreso Nacional, Basilio Núñez, debido a que considera insuficiente el tiempo otorgado para responder a las acusaciones.

Santiago Peña cuestiona plazo otorgado para su defensa

La solicitud del mandatario paraguayo se produce antes de la comparecencia programada para este viernes, 6 de noviembre, a las 10:00 a.m. (hora de Paraguay), ante la Cámara de Senadores. Peña sostiene que recibió la notificación oficial durante la noche del último jueves lo que redujo considerablemente el plazo disponible.

Es por ese motivo que pidió más tiempo para poder analizar documentos y presentar las pruebas correspondientes. En su escrito el jefe de Estado mencionó la notificación N° 4217, que data del 5 de noviembre.

De acuerdo a su explicación, recibió el documento a las 22:15 (hora de Paraguay), acompañado de un libelo acusatorio de 15 páginas y anexos de aproximadamente 300 fojas. En ese sentido, cuestionó que se le exigiera preparar su defensa en menos de 12 horas.

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