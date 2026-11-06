Papa León XIV oficiará misa y coronación de Virgen Inmaculada ante 15 mil fieles en Chiclayo

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El papa León realizará una visita apostólica en Chiclayo el 13 y 14 de noviembre. Una de las actividades que tiene en su agenda es la misa y ceremonia de coronación de la Santísima Virgen María Madre Inmaculada, la cual oficiará y a la que se espera que asistan unos 15 mil fieles en la Catedral Santa María.

Aforo recomendado por autoridades

Los detalles de esto las ofreció en conferencia de prensa el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova. Indicó los pormenores y últimos avances del recorrido que hará el sumo pontífice por la ciudad en donde radicó por más de siete años desde su arribo en 2015.

Sobre el aforo permitido, señaló que fue lo que las autoridades competentes recomendaron y a las condiciones de seguridad del templo. En ese sentido, pidió a quienes decidan asistir a tener compresión y cualquier posibilidad de ampliación de la capacidad será comunicada con anticipación.

#Chiclayo: ¡ENTRADAS AGOTADAS! Desde la Diócesis de Chiclayo informaron que se agotaron las entradas para la Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo. De la misma forma, agradece a los que se han sumado a esta celebración tan especial. https://t.co/4vh49S2PJO — Edison Rentería (@edisonral) November 1, 2026

El obispo Edinson Farfán resaltó que la visita del papa León XIV no solo representa un acontecimiento multitudinario, sino que es un encuentro "profundamente espiritual" con Chiclayo y su población. Se espera que miles de fieles de todo el Perú y el extranjero lleguen por este evento a la 'capital de la amistad'.

Hizo énfasis en la misa que ofrecerá en pampas de Pimentel, además del encuentro que sostendrá con representantes de la Iglesia en el santuario Nuestra Señora de la Paz. En dicho lugar entregará la Rosa de Oro a la imagen mariana y brindará un mensaje a obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Otras actividades del papa León en Chiclayo

Además de la celebración de la eucaristía que realizará, el vicario de Cristo, tendrá un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde hablará acerca de los desafíos en la educación, la inteligencia artificial, y las nuevas tecnologías, donde resaltará la importancia de los avances científicos en beneficio de la humanidad.

Dentro de su cronograma también se incluye un viaje a Cajamarca para la clausura de Año Jubilar Santo Toribio de Mogrovejo, al conmemorarse 300 años de su canonización. Para este evento se contará con la presencia de representantes de comunidades Cañaris, Incahuasi, pastoral afroperuana, entre otros.

La visita apostólica del papa León XIV a Chiclayo entre el 13 y 14 de noviembre tiene prevista la misa y coronación de la Santísima Virgen María Madre Inmaculada, que oficiará ante 15 mil fieles en la Catedral Santa María.