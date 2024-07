Tensión en Venezuela: Presidente del Parlamento pide cárcel para Edmundo González y María Corina Machado

Continúa la tensión en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Jorge Luis Rodríguez, exigió que los líderes de la oposición, Edmundo González y María Corina Machado, sean encarcelados. Esto surge luego de que ambos se manifestaran contra los resultados electorales que dan como ganador al presidente Nicolás Maduro.

En ese sentido, el oficialista acusó a ambos de realizar conspiraciones en contra del proceso electoral, por lo que pidió que las autoridades venezolanas se encarguen de apresar a los candidatos de oposición, quienes según vox populi son los verdaderos ganadores de la elección.

Las acusaciones de Jorge Luis Rodríguez, líder chavista y actual presidente de la AN, ocurrieron este martes 30 de julio, durante un discurso ante los miembros de la asamblea, dominada por el oficialismo. En su alegato, Rodríguez culpó a los opositores de ser causantes de lo que viene ocurriendo en el país.

"El Ministerio Público tiene que actuar, no solamente con los delincuentes que atemorizan a la gente (...) Tienen que ir presos sus jefes, los que les pagaron. Y cuando digo jefe no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo Gonzáles Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando poner en Venezuela", afirmó el líder chavista.