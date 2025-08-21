Papa León XIV recibió a una delegación de feligreses de Chiclayo junto a sacerdote ordenado por él

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Papa León XIV recibió en una audiencia general a una delegación de fieles procedentes de Chiclayo y otras provincias de Lambayeque, liderados por un sacerdote que fue ordenado cuando el sumo pontífice se desempeñaba como obispo de la Diócesis de Chiclayo.

¿Qué se sabe de la visita?

La visita del grupo peruano fue encabezada por el padre José Martín Uriarte Guevara, actual párroco de la iglesia de San Pedro, de Lambayeque. Él acompañó a 25 personas, quienes le expresaron al obispo de Roma su gratitud por el bien que hizo durante su labor como titular de la Diócesis de Chiclayo y fueron para "abrazar de nuevo a nuestro Padre Roberto".

El hoy párroco de San Pedro entregó una carta al Papa León XIV con los pensamientos de "la gente de nuestra ciudad". Además, relató "las lagrimas de alegría que derramó el 8 de mayo y el incesante rezo del rosario tras la aparición de León XIV en la Basílica de San Pedro", el día de su elección como sumo pontífice.

Cabe señalar que, Uriarte formó parte del primer grupo de sacerdotes ordenados por Robert Prevost en la diócesis peruana, hace ya nueve años.

Reencuentro con Chiclayo

Uno de los feligreses que viajó al Vaticano, Antonio Díaz, contó que su madre, Mari Luz de Ascasas, quien trabajó con Prevost en Chiclayo, no pudo realizar la visita con él.

"Sorprendido no esperaba un saludo tan cercano porque habían trabajado dos años, y como no han podido venir por ese tema de salud ya, de repente, en este año próximo, puedo que quiera visitarlo", explicó a un medio local.

El padre Uriarte también contó un poco sobre el impacto que tuvo el hoy Papa León XIV en su vida, a quien describió como una persona muy cercana con sus sacerdotes y los más necesitados.

"Fue obispo, nuestro obispo por nueve años. También él me ordenó sacerdote. Fui de los primeros siete sacerdotes que ordenó siendo él obispo de Chiclayo", contó.

La delegación de 26 peruanos regresa a Perú habiendo visitado a quien fue su pastor en la Diócesis de Chiclayo. Es de esta manera que el Papa León XIV recibió a un grupo de peruano provenientes de Chiclayo que eran liderados por el sacerdote José Martín Uriarte Guevara, quien fue ordenado por el propio pontífice en su momento.