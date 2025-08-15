Cancillería colombiana exige la liberación de topógrafos detenidos en Santa Rosa: No reconocemos su soberanía

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia exigió la pronta liberación los dos técnicos en medición de terrenos, quienes fueron detenidos al realizar labores de topografía en el distrito de Santa Rosa, Loreto. Asimismo, calificaron la detención de sus compatriotas como "irregular".

Cancillería de Colombia exige liberación de topógrafos

Mediante una publicación a través de su cuenta de X, la Cancillería de Colombia calificó de irregular la detención de los dos topógrafos detenidos en Santa Rosa y expresaron su preocupación ante lo sucedido. Asimismo, volvieron a desconocer la soberanía del Perú en el distrito de Loreto.

"Esta detención irregular fue realizada por autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral. Por tanto, el Gobierno de Colombia reitera que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla, y desconoce a las autoridades impuestas en la zona, las cuales carecen de legitimidad para ejecutar sus labores en el territorio de dicha formación fluvial", dice en el texto.

Además, aclararon que los ciudadanos colombianos se encontraban realizando una labor de estudio técnico orientado a la aplicación del muelle Victoria Regia, de la ciudad de Leticia. Asimismo, rechazaron que se interpretara que las actividades estaban buscando ejercer la soberanía, sometimiento o independencia del territorio peruano, por lo que, según Colombia, no constituye un "atentado contra la integridad nacional de esa República".

Es bajo este argumento que el Ministerio de Relaciones Exteriores exigieron la liberación de sus compatriotas e informaron que el consulado colombiano viene brindando asistencia a sus connacionales.

"Teniendo en cuenta lo mencionado, el Ministerio de Relaciones Exteriores exige la liberación inmediata de estos dos connacionales. Además, se informa a la opinión pública que (...) a través del Consulado de Colombia en Iquitos se está brindando asistencia consular a nuestros connacionales para verificar que se les garantiza el debido proceso y condiciones adecuadas de detención", informaron.

El comunicado finalizó asegurando que desde el Gobierno colombiano tiene disposición para abordar los asuntos que vienen generando tensión con el Perú, tomando en cuenta la histórica hermandad entre ambos países.

Dictan prisión preliminar contra colombianos

La Fiscalía obtuvo la detención preliminar de Carlos Sánchez y John Amia, los ciudadanos colombianos que vienen siendo investigados por el presunto atentado contra la soberanía nacional, tras realizar estudios topográficos sin autorización en la isla Chinería.

La encargada de dirigir la investigación es la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla, por la modalidad del presunto crimen de actos dirigidos a someter a la República a dominación extranjera. Según la institución, los detenidos habrían intentado establecer la ubicación del territorio nacional como parte de Colombia.

Es en medio de este contexto que, la Cancillería de Colombia exige la liberación de sus connacionales y no reconoció, nuevamente, la soberanía del Perú en Santa Rosa. Además, aseguraron que la detención fue irregular.