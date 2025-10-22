Estados Unidos ataca nueva lancha narcotraficante: Dos personas muertas tras bombardeo en el Pacífico

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Las operaciones antidrogas en Estados Unidos continúan y esta vez el escenario fue el Pacífico oriental. Este miércoles 22 de octubre Washington confirmó la interceptación de una lancha narcotraficante que presuntamente tenía el objetivo de llevar drogas al país norteamericano, dejando dos personas muertas.

Nave atacada en una ruta conocida

Mediante una publicación en su cuenta de X, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que el ataque se llevó a cabo el último martes en el océano Pacífico, sin precisar cerca de que país. El servicio de Inteligencia había logrado identificar que esta nave estaba relacionada con el transporte de estupefacientes ilegales.

"Ayer, bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada y que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental", anunció Hegseth.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The vessel was known by our intelligence to be...

El funcionario del gobierno estadounidense precisó que producto del lanzamiento de un misil contra la embarcación, dos tripulantes resultaron muertos, sin que se registre heridos de sus fuerzas. Precisó que cualquier presunto narcoterrorista que tenga un mismo fin, sufrirá la misma consecuencia.

"Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia", sentenció.

Octavo ataque confirmado por Estados Unidos

Desde que Donald Trump le declarara la guerra al narcotráfico y pidiera una recompensa por Nicolás Maduro al nombrarlo líder de una organización dedicada a este rubro, se ha registrado ocho ataques contra embarcaciones en el Caribe y Pacífico. El primero ocurrió el 2 de setiembre, asesinando a 11 personas.

En ese mes se ejecutaron un par más de operaciones y en octubre se han intensificado, con cinco ofensivas, que provocaron la reacción de un acérrimo opositor a la Casa Blanca, Gustavo Petro. En la Asamblea General de la ONU, pidió que el mandatario estadounidense pidió que el republicano sea investigado por estos ataques.

Por su parte, el líder venezolano tomó medidas y convocó a la milicia de su país, ante el temor de que las tropas estadounidenses se desplieguen en su territorio.

A través de un video publicado en redes, Estados Unidos confirmó que otra lancha narcotraficante fue atacada, por parte de sus fuerzas desplegadas en el Caribe. Este ataque ocurrió en el Pacífico oriental y dejó dos personas muertas, sin precisar su nacionalidad.