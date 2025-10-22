Puno: PNP rescata a dos personas heridas durante enfrentamiento con presuntos delincuentes

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Dos personas fueron rescatadas en la madrugada del miércoles 22 de octubre por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Puno. Los efectivos realizaban una operación contra la criminalidad, cuando se toparon con unos presuntos delincuentes a quienes repelieron, logrando incautarle armas y municiones de varios calibres.

Heridos fueron trasladados a un centro de salud

Al promediar las 2.30 de la madrugada, miembros de la División de Operaciones de Juliaca y la Comisaría de Macusani-Carabaya llegaron hasta el sector Hatunyunca, en el distrito de Coasa, en la provincia de Carabaya. Durante el operativo, se toparon con los supuestos criminales, que tenían a dos ciudadanos en custodia.

En el intercambio de fuego, los efectivos lograron repeler el ataque en un cerro y rescatar a las personas identificadas como Flora Calsina Ccama (46 años) y Demetrio Gozme Ballena (48 años). Ambos fueron trasladados de emergencia Hospital San Martín de Porres, para atender las heridas de bala que recibieron.

Agentes PNP tras el operativo.

Cuando cesó el fuego, los agentes ascendieron al lugar desde donde fueron agredidos y en la escena incautaron una pistola Makarov calibre 9x17 corto, dieciséis municiones de largo alcance calibre 7.62x51, una radio portátil y una mochila negra. En el interior del último objeto se encontraron municiones 9 milímetros y documentos personales, incluido un carné del Colegio de Abogados.

Sobre las personas afectadas, el médico del centro de salud, Elvis Calizaya, informó que Calsina Ccama presentó un diagnóstico de traumatismo por proyectil de arma de fuego y descartó lesiones en la columna. Por otro lado, Gozme Ballena presentó una herida en la pierna derecha, sin afectar su fémur. Ambos continúan en sala de cirugía.

Fiscal fue informado sobre el hecho

Tras retornar a la ciudad, los agentes le informaron al Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabaya-Macusani, Richar Caylla Suaña, sobre el enfrentamiento que sostuvieron. Las investigaciones iniciaron aunque de momento no se ha comunicado sobre la detención de algún sospechoso.

Este sector del distrito de Coasa, en el norte puneño, se caracteriza por ser de difícil acceso. La hipótesis policial no descarta que este hecho esté relacionado con actividades ilícitas. Por el momento, las autoridades han reforzado la seguridad y le han pedido a los habitantes a estar alerta.

