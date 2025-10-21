La 'Dama de Hierro' nipona: Sanae Takaichi es elegida primera ministra mujer de Japón

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Parlamento de Japón ha elegido como primera ministra a Sanae Takaichi, política conservadora de 64 años que lidera el Partido Liberal Democrático (PLD) . Se la reconoce por su postura conservadora, defensa del nacionalismo, postura antimigratoria y su admiración por Margaret Thatcher.

Primera ministra mujer de Japón

Este 21 de octubre el Parlamento japonés decidió que Sanae Takaichi se convierta en la primera ministra mujer del país asiático tras lograr 237 de los 465 votos en la Cámara Baja del Congreso. La ahora primera ministra logró llegar al cargo tras dos intentos fallidos

A inicios de octubre, Takaichi fue elegida como lideresa de su partido. "Hemos inaugurado una nueva era para el PLD", señaló en medio de una crisis política para su partido luego de la victoria del partido de extrema derecha, Sanseito, a la Cámara Alta del Parlamento por quienes optó el electorado ante la falta de una planificación sólida del PLD.

Takaichi tiene el reto de conservar su postura conservadora y enfrentar problemas como la baja natalidad, una economía lenta, además de restaurar confianza en su partido político. En Japón también se vive una crisis política con cortos periodos de mandatos y cambios constantes en la presidencia y gabinete de ministros. Takaichi se posiciona como la cuarta ministra en 5 años de gobierno en Japón.

Para los políticos de centro observan la llegada de una postura muy conservadora de Takaichi quien apuesta por brindar una lectura pacifista de los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial, la oposición al matrimonio de personas del mismo sexo. Asimismo, ha demostrado oponerse a que las mujeres japonesas puedan mantener su apellido de soltera.

🇯🇵 | En una ceremonia en el Palacio Imperial, Su Majestad el Emperador Naruhito nombró oficialmente a Sanae Takaichi como la nueva Primer Ministro de Japón.



En su primer acto como jefa de gobierno, Takaichi ordenó al Ministerio de Justicia reforzar las medidas contra la... pic.twitter.com/ixF6NZn0rt — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 21, 2025

Anteriores cargos de Takaichi

En 1996 se unió al partido que actualmente presidente postulando 10 veces como diputada y perdiendo solo una elección. Cuenta con una larga trayectoria en el manejo público ocupando los cargos como ministra de Seguridad Económica; de Comercio e Industria y de Asuntos Internos y Comunicaciones anteriormente.

Al mismo tiempo se le relaciona con el ex primer ministro Shinzo Abe, de quien indican era su 'protegida política'. De Abe habría aprendido la línea conservadora en economía denominada 'Abenomics' , políticas económicas para impulsar el estancamiento del PBI nipón. Takaichi impulsaría una dinámica basada en esta ante la desaceleración económica en Japón.

La elección de Sanae Takaichi como primera ministra mujer en Japón marca un precedente en la política del país oriental. Sin embargo, sus planteamiento siguen la línea conservadora de sus antecesores.