Administrador de minimarket es baleado durante asalto en Carabayllo

09/03/2023 / Exitosa Noticias / Policial

En el distrito de Carabayllo, tres delincuentes ingresaron a un minimarket pretendiendo que eran clientes y al momento de pagar sacaron sus armas para atacar al administrador y poder robarle lo ganado en el día. Sin embargo, además de llevarse aproximadamente más de mil soles en ventas, también sustrajeron los celulares de los trabajadores y de un cliente que se encontraba en el lugar.

El modus operandi de los ladrones fue el siguiente: dos de ellos entraron al lugar haciéndose pasar como típicos clientes mientras que el tercero se mantuvo en la puerta de la tienda para "hacer campana". Cuando se encontraban dentro fingieron que estaban contando sus monedas para distraer al encargado y a las trabajadoras.

En ese momento aprovecharon para apuntar directamente con su arma de fuego a las dos mujeres que se encontraban detrás del mostrador; fue ahí que, en un intento por protegerlas, el administrador se interpone y recibe un impacto de bala.

El tercer delincuente terminó ingresando al minimarket para empezar a revisar y quitarle todas las pertenencias que tenía en el bolsillo el único cliente que se encontraba en el lugar.

El dueño del local entregó a los agentes de la policía las imágenes del asalto que quedaron grabadas por la cámara de seguridad de la tienda; no obstante, comenta que los peritos no están realizando una adecuada investigación pues le han dicho que lo registrado no es suficiente. Según le indicaron, para poder proceder con el caso se necesita de grabaciones que capten a los delincuentes saliendo del lugar.

Otro caso más

El ataque a los minimarkets se esta haciendo cada vez más común en Carabayllo y eso atemoriza a sus ciudadanos. Incluso en esta misma semana se ha dado un caso similar en otra tienda del distrito.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron como un delincuente irrumpió en el lugar vestido completamente de negro y, tras hablar un par de minutos con la dueña, sacó su arma para realizar dos disparos. La dueña de la tienda se encontraba junto a su hija en el mostraron, pero logró resguardar a la menor en una esquina del mostrador.

El hecho se habría producido porque la señora se negó a pagar 5 mil soles de cupo para que los delincuentes la dejarán tranquila. Los delincuentes le hicieron llamadas de extorsión para realizar el cobro, pero al rehusarse, dos días después aparecieron en su tienda.

En una de las llamadas se obtuvo la ubicación de los ladrones y así lograron hacer la denuncia en la comisaría. En un operativo policial dieron con ellos y encontraron que fueron 5 personas vinculadas, entre ellas un menor de edad.

Ambos comerciantes exigen que la policía tenga un mejor monitoreo de lo que ocurre pues el administrador comenta que esta fue la quinta vez que es víctima de delincuencia en la zona.