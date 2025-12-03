RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial
Vinculados a organización

Capturan a dos presuntos integrantes de Sendero Luminoso en el Vraem

Padre e hijo fueron capturados por la Dircote por su presunta vinculación a la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona del Vraem.

Dos presuntos miembros de Sendero Luminoso
Dos presuntos miembros de Sendero Luminoso (TV Perú)

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 03/12/2025

La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) en la zona del Vraem. Ambos fueron trasladados hacia la ciudad de Lima.

Detienen a dos presuntos integrantes de SL

La PNP informó que se capturó a dos presuntos integrantes de Sendero Luminoso tras un operativo policial en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Los dos integrantes fueron identificados como Gregorio Pichardo Flores y Juan Pichardo Palomino, padre e hijo, respectivamente. 

Según la información policial, los dos detenidos participaron del secuestro de la familia Coriñaupa en marzo de 2021, donde al menos cuatro integrantes de la familia fueron cruelmente asesinados. "Tildándolos como soplones, dieron lugar a que los integrantes de esta organización terrorista asesinaran cruelmente a estas personas", indicó el director de la Dircote, Julio Óscar Mariño.

La captura de los dos detenidos es resultado del trabajo de investigación de la Dircote siguiendo las resoluciones judiciales que disponen la detención preliminar.

Las investigaciones en contra de los intervenidos tienen un plazo de 15 días para recabar la información necesaria y formalizar los delitos en su contra. 

Intervienen reserva terrorista 'La Caleta'

El operativo policial también intervino la reserva terrorista clandestina llamada 'La Caleta' donde se encontró explosivos, escopetas, pistolas, revólveres, municiones de diferentes calibres, dos radios transceptores portátiles, medicamentos. Todo el material fue incautado por los agentes de la Dircote.

Además, se encontraron volantes de carácter terrorista que eran repartidos entre diversas poblaciones con el fin de generar intimidación y su abstención a participar en las Elecciones Generales 2026.

En ese sentido, la postura policial brindada por el general PNP Mariño es que los próximos comicios sí se van a desarrollar con total normalidad. "Nosotros lo garantizamos como integrantes de la fuerza del orden"; sostuvo. 

Jerí declaró guerra interna desde el Vraem

José Jerí llegó hacia la base militar del Vraem donde declaró la "guerra interna" al narcotráfico y el crimen organizado, en una zona donde aún existen remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso y la extensión de organizaciones criminales nacionales e internacionales

El jefe de Estado calificó a las mafias y delincuentes como "enemigos" a los que su gobierno no les permitirá "poner en jaque el sistema". Además, precisó que su gobierno "hará lo que nunca antes se ha hecho" frente al crimen.

Dos presuntos integrantes de Sendero Luminoso fueron capturados tras un operativo policial en el Vraem. Ambos estarían involucrados en el secuestro de una familia que fue cruelmente asesinada en el 2021.

