Caen 'Los Chacales de Chicama' en operativo contra el 'gota a gota' en La Libertad

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo en contra de la criminalidad donde se dio la captura de la banda criminal 'Los Chacales de Chicama' en La Libertad.

Desarticulan a 'Los Chacales de Chicama'

El operativo policial se realizó en la avenida 5 de diciembre en el distrito de Guadalupe, provincia de Chepén, en la región de La Libertad en el marco del estado de emergencia.

El Departamento de investigación Criminal El Porvenir estuvo a cargo de la intervención donde se logró la captura de seis personas involucradas a la banda criminal 'Los Chacales de Chicama'.

Según información preliminar, la vivienda habría servido como punto de encuentro tras realizar actividades ilícitas en la zona norte del país.

Los intervenidos estarían inmersos en los presuntos delitos contra la seguridad pública, peligro común y fabricación, comercialización, uso o porte de armas. Dentro de las actividades criminales que les imputan se encuentra el cobro de préstamos bajo la modalidad 'gota a gota'.

En la intervención se encontraron diversos objetos relacionados al crimen como una cacerina, una caja de municiones, cinco celulares y tarjetas relacionadas a préstamos ilegales.

🚨 ¡Caen Los Chacales de Chicama! 🚨

Gracias a acciones de inteligencia, agentes del Depincri La Libertad capturaron a seis presuntos integrantes de una banda criminal, quienes estarían involucrados en la presunta comisión del delito de extorsión bajo la modalidad de "gota a...

Cómplices intentaron huir

Con la presencia policial en la zona, los agentes observaron que un sujeto apodado 'Chocolón' seguido de la llegada de otro individuo alias 'Chino' quien llegó a bordo de una motocicleta negra.

Ambos habrían intentado huir tras advertir que las autoridades policiales se encontraban inspeccionado el lugar, sin embargo, estos fueron capturados por la PNP.

Estado de emergencia en La Libertad

El gobierno de José Jerí declaró en estado de emergencia las provincias de Trujillo y Virú en el departamento de La Libertad, como parte de las medidas para combatir la criminalidad.

La declaratoria tendrá una duración de 60 días calendario cuya oficialización a través del Diario Oficial El Peruano inició desde el 20 de noviembre y se extendería por un plazo aproximado de dos meses.

El documento establece que la Policía Nacional de ambas provincias del norte deberá mantener el control del orden interno con apoyo de las FF.AA. y determinar las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, mapas del delito, estadísticas, entre otros instrumentos.

