Chorrillos: Delincuentes intentan robar vehículo que transportaba militantes de APP

Un vehículo del Partido Alianza Para el Progreso (APP) que trasladaba militantes fue atacado en Chorrillos. El conductor repelió el robo y no se registraron heridos, mientras la Policía Nacional investiga lo ocurrido.

La tarde de este martes 2 de diciembre, aproximadamente a las seis y treinta, un vehículo con publicidad de César Acuña, del partido Alianza Para el Progreso, sufrió un intento de robo en el grifo La Encantada, ubicado en la Alameda Los Horizontes, Chorrillos.

Según fuentes cercanas, el delincuente intentó llevarse pertenencias del vehículo, que es utilizado para trasladar a militantes a diferentes zonas de la ciudad.

En el momento del ataque, el conductor de la camioneta repelió los disparos, lo que provocó un intercambio de balas.

La Toyota Hilux, modelo muy cotizado, terminó con varios orificios en la puerta del piloto y con las ventanas rotas del piloto y de la parte trasera izquierda. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado heridos ni fallecidos.

El vehículo atacado es un modelo preferido por delincuentes debido a su alta demanda, lo que hace aún más preocupante este tipo de incidentes.

Delincuente logra huir tras intento de asalto

El conductor de la unidad se encuentra actualmente en la comisaría de Chorrillos, dando las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Cabe menciona que se desconoce el paradero del delincuente, quien aparentemente logró fugarse, aunque la PNP continúa con las investigaciones.

Por ahora, el vehículo se mantiene asegurado y la Policía está revisando cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable y averiguar si hubo más personas involucradas en el intento de robo.

Este hecho ocurre mientras el país sigue bajo estado de emergencia, y pone en evidencia que la delincuencia no respeta ni campañas políticas ni protocolos de seguridad.

No queda duda que este intento de robo a un vehículo con militantes de APP en Chorrillos demuestra que los delincuentes siguen a la orden de lo acecho, aunque todo el país esté en estado de emergencia.

