Detienen a pastor cuando intentaba ingresar chips al penal de Lurigancho: Objetos hallados en su billetera

¡Inesperado! Un pastor fue detenido por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por intentar ingresar chips y una memoria micro SD, objetos prohibidos, al penal de Lurigancho.

Agente pastoral intervenido por el INPE

En las últimas semanas, se han realizado operativos e inspecciones en los centros penitenciarios del país, en medio de la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país. En ese marco, el INPE reveló que durante una revisión corporal de rutina, un agente pastoral fue detenido por ingresar objetos prohibidos al penal de Lurigancho, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según el reporte anunciado por el INPE, entidad liderada por Iván Paredes, el intervenido fue identificado como David Aguilar Mendoza, a quien se le encontró en su billetera dos chips y una memoria micro SD, elementos cuya tenencia es considerada de alto riesgo para la seguridad penitenciaria.

Asimismo, se detalla que el pastor tenía como finalidad ingresar al penal para reunirse con internos del pabellón 18, quienes forman parte de una congregación religiosa que reciben asistencia pastoral. La intervención se produjo en cumplimiento estricto de los protocolos establecidos por la normativa del INPE, lo que permitió una respuesta inmediata y coordinada.

"No juegues con tu libertad. Los agentes del INPE detuvieron a David Aguilar Mendoza, un agente pastoral que intentó ingresar al penal de Lurigancho con dos chips telefónicos y una memoria micro SD en su billetera", se lee en el anuncio realizado por el INPE en su cuenta de X.

Intentó ingresar objetos de riesgo para la seguridad penitenciaria

Además, la institución pública rectora y administradora del Sistema Penitenciario Nacional resaltó que cumpliendo con los protocolos establecidos, se comunicó de inmediato la intervención del agente pastoral al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP), para las diligencias e investigaciones correspondientes.

Finalmente, le recuerda a la ciudadanía que el ingreso de equipos de comunicación o de sus componentes está estrictamente prohibido, y su posesión o intento de ingreso puede conllevar sanciones administrativas y penales, incluyendo pena privativa de libertad, conforme a la normatividad vigente: "se sanciona con hasta 20 años de prisión", acotó.

🚨 𝗡𝗢 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗨𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡 𝗧𝗨 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗧𝗔𝗗 🫵

➡ Los agentes del INPE detuvieron a David Aguilar Mendoza, un agente pastoral que intentó ingresar al penal de Lurigancho con dos chips telefónicos y una memoria micro SD en su billetera. pic.twitter.com/NYu3T2pzim — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) November 28, 2025

José Jerí anuncia desaparición del INPE

Esta intervención se da tras el anuncio del presidente José Jerí de que el INPE desaparecerá de conseguir las facultades legislativas solicitadas al Congreso. El mandatario explicó que lo que buscan es que esta institución ya no sea asociado con una llena de corrupción "el cáncer".

Sin embargo, resaltó que así como hay agentes malos, hay buenos y algunos le devuelven la esperanza en el trabajo que se tiene que hacer en los penales. "El tiempo es corto, el reto es mayúsculo, pero tenemos que dejar las cosas encaminadas en nuestro país", indicó en entrevista con 'El Valor de la Verdad'.

