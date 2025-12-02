PNP recupera camioneta de alta gama que fue robada en menos de 24 horas

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Tras un operativo en el Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró recuperar una camioneta de alta gama que fue robada en el distrito de Puente Piedra. En declaraciones para Exitosa, el coronel Juan Carlos Montúfar indicó que dos sujetos con antecedentes penales fueron intervenidos durante las diligencias.

Recuperan camioneta en menos de 24 horas

Una camioneta de alta gama fue recuperada por la PNP tras ser robada hace un día en el distrito de Puente Piedra a manos de una banda criminal de la jurisdicción.

El coronel PNP, Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Robos, informó que la camioneta fue encontrada sin desmantelar, el móvil del crimen habría sido vender las autopartes por separado.

El vehículo fue sustraído a un padre de familia cuando se encontraba a bordo de la camioneta junto a su menor hija. Producto del robo, los delincuentes lograron sustraer otros artículos como celulares y el dinero de las billeteras digitales de los teléfonos móviles.

La PNP ya tenía rastro de la banda criminal que operaba en el distrito de Puente Piedra y, tras el robo, desplegó el operativo policial donde se localizó el vehículo robado.

Tras encontrar el automóvil, las autoridades policiales contactaron al dueño del vehículo. Según informó Montufar, el monto del vehículo asciende a más de USD 50,000.

Dos sujetos intervenidos

Producto del operativo policial, se detuvo a dos sujetos implicados en el crimen quienes fueron identificados. El primero de ellos, José Germani Huapalla (32). Este cuenta con antecedentes de delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo.

El segundo fue identificado como Jimmy Luyo Yactayo imputado por los delitos contra la libertad sexual en la modalidad de violación. La investigación policial indica que podrían contar con otros antecedentes.

Al momento de su intervención, la Policía Nacional encontró el vehículo estacionado en una cochera que presumiblemente sería ofertado o desmantelado en partes.

"No solamente asaltan, no solamente causan lesiones, no solo atentan la vida de las personas, sino también a partir de este momento que los tienen escondido comienza el negocio para ofertarlo", precisó Montufar.

En menos de 24 horas, la PNP recuperó una camioneta robada a un padre de familia junto a su hija en el distrito de Puente Piedra. El vehículo fue encontrada en el Callao y presumiblemente sería ofertado o desmantelado en partes.