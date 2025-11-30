Jesús María: Presunto integrante de 'Los Pulpos' muere baleado cerca de la casa del presidente José Jerí

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Este domingo 30 de noviembre, la tranquilidad de Jesús María se vio sacudida por un violento hecho que sorprendió a todos los vecinos. Cerca de la casa del presidente José Jerí, Sergio Bolaños Sarmiento, presunto integrante de 'Los Pulpos', fue baleado hasta perder la vida.

Asesinan a presunto integrante de 'Los Pulpos'

La tranquilidad de la intersección de jirón Castrovirreyna con la avenida Brasil en Jesús María se rompió el domingo 30 de noviembre, cuando un hombre fue baleado hasta morir.

La víctima, identificada como Sergio Bolaños Sarmiento, recibió 15 disparos mientras caminaba y comía un helado cerca de una esquina.

Los vecinos se mostraron sorprendidos, ya que la zona es considerada bastante segura por la proximidad con la casa del presidente José Jerí.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, explicó que Sergio Bolaños Sarmiento estaba siendo vigilado antes del ataque.

"Él estaba comiendo un helado, llegó a la esquina, y ya vino una persona con casco, mientras que una moto estaba en la esquina", detalló.

La víctima intentó huir, pero fue alcanzada y recibió las 15 heridas por proyectiles de arma de fuego confirmadas por los peritos de criminalística.

Asimismo, Óscar Arriola, el asesinato podría ser un ajuste de cuentas. "Es una investigación que recién se inicia", señaló, mientras explicaba que Bolaños Sarmiento no era ajeno al crimen y que estaba vinculado a la banda norteña 'Los Pulpos'.

Antecedentes de Sergio Bolaños Sarmiento

Sergio Bolaños Sarmiento contaba con un historial delictivo importante: habría sido investigado por minería ilegal, secuestro y tenencia ilegal de armas, y habría ingresado a un penal por este último delito.

Además, la policía señaló que, presuntamente, una casa de un familiar suyo en Trujillo fue atacada con dinamita hace algún tiempo, en un atentado que también estaría vinculado a la misma organización criminal.

Investigación en curso

La Policía Nacional enfatizó que aún se investigan los móviles exactos del asesinato y que se están recopilando pruebas para determinar si se trató efectivamente de un ajuste de cuentas.

Los vínculos de Segio Bolaños Sarmiento con la banda 'Los Pulpos' y sus operaciones delictivas en Trujillo forman parte de las líneas de investigación iniciales.

