FF. AA. realizarán control perimétrico en acceso a los penales: comenzarán en Ancón I, afirma ministro de Defensa

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, anunció las Fuerzas Armadas se encargarán de hacer un control perimétrico en los accesos a los penales del país, como parte de la estrategia del Gobierno contra la criminalidad.

Desde San Juan de Lurigancho, el miembro de Gabinete Ministerial reveló, que el penal Ancón I (Piedras Gordas) será el punto de partida de la estrategia para combatir las extorsiones. Además, sostuvo que el plan se replicará en otros cuatro establecimientos penitenciarios, no descartando que pueda extenderse a más cárceles del interior del país, si es que los resultados son más que favorables desde un inicio.

Aplicación de retén militar

A dos días de haberse declarado en estado de emergencia a Lima y el Callao para seguir combatiendo a la delincuencia, a través del trabajo articulado entre las FF. AA. y la Policía Nacional del Perú (PNP), el titular de Defensa reveló que implementarán un retén militar en los exteriores de los penales, a fin de garantizar que no ingresen elementos que se consideren "prohibidos" a los pabellones.

🔴🔵🚨 #AHORA | Las Fuerzas Armadas realizarán el control perimétrico en los accesos a los penales del país, según anunció el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. La medida busca reforzar la seguridad en los exteriores de los establecimientos penitenciarios y apoyar la lucha... pic.twitter.com/sluF6IBgU8 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 30, 2026

"Vamos a desplegar equipos de escaneo personal que detectan, no solamente objetos metálicos, cualquier cosa que está acoplada al cuerpo o escondido en una cavidad va a poder ser detectado. Vamos a desplegar equipos de escaneo de bultos para poder escanear los paquetes y la idea es que, nadie ingresa al penal si no ha pasado por este retén militar primero", señaló.

En esa misma línea, puntualizó esta medida no tendrá excepción alguna, por lo que el personal administrativo del INPE, visitas y hasta los proveedores de alimentos tendrán que ser revisados de manera obligatoria.

Sobre la ejecución del plan, Belaúnde Llosa afirmó que ya se encuentran en el proceso de adquisición de los equipos; no obstante, resaltó que a su sector fue puesto a disposición dos equipos de escáner personales que estaban en Palacio de Gobierno y que la SUNAT los está apoyando con equipos para escanear bultos; asimismo, ya cuentan con los detectores de metales, por lo que la implementación del plan piloto, aseveró, será en el menor tiempo posible.

Respetará decisión del Pleno por moción de interpelación

Del mismo modo, el titular del Ministerio de Defensa sostuvo que "respetará lo que diga el Pleno", con referente a la moción de interpelación presentada en su contra por la bancada de Juntos por el Perú, a mediados de agosto.

Como se recuerda, el grupo parlamentario de izquierda formuló su pliego con 43 preguntas relacionadas al presunto nexo que tendría con la Minera Poderosa (Libertad Popular recibió aportes en su última campaña electoral) y por la estrategia militar aplicada en la provincia de Pataz, La Libertad.

"Hay que esperar no más que el Pleno decida, si es que me interpelan iré a contestar, como corresponde en el ordenamiento jurídico y en toda democracia", puntualizó.

🔴🔵🚨 #AHORA | En declaraciones a Exitosa, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se pronunció sobre una posible interpelación en el Congreso y señaló que esperará la decisión del Pleno. "Si me interpelan, iré a contestar como corresponde en el ordenamiento jurídico", afirmó.... pic.twitter.com/b5jeXKanSv — Exitosa Noticias (@exitosape) August 30, 2026

De esta manera, el funcionario indicó las nuevas estrategias del Ejecutivo para combatir la criminalidad desde los penales, quedando a la expectativa de poder acudir al Parlamento en breve.