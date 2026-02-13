Desarticular a 'La Batería del Menor': Usaban a menores de edad para secuestrar a transportistas

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú logró la desarticulación de la organización criminal 'La Batería del Menor', dedicada a extorsionar a empresas de transporte público de San Juan de Lurigancho.

Desplazaron a otra banda

Se trata de la captura de tres sujetos identificados como Keni Delgado Contreras, de 18 años, alias 'Randy'; Miguel Quispe Puelles, de 33 años, alias 'Mouse'; y Jesús Navarro, de 31 años, alias 'Keylor'.

Según detallaron las autoridades se identificó la presencia de esta organización criminal que cobraba cupo a cinco empresas de transporte público en las inmediaciones del paradero San Carlos habría desplazado a la banda conocida como 'Los Panameños'.

La organización habría participado en hasta dos secuestros de conductores, en los que a través de actos intimidatorios con armas de fuego y amenazas con explosivos buscaban difundir a los trabajadores de transporte que no paguen a 'Los Panameños, según informó el coronel PNP Jorge Luis Carpio. Además, señaló que usaban a menores de edad para lograr su cometido.

"Seleccionan a su víctima, les han hecho un reglaje, han cometido el secuestro y los han tenido en cautiverio de forma momentánea. Pero ¿para qué? El fin de ese secuestro ha sido que a través de ellos [los secuestrados] se viralicen mensajes extorsivos con un contenido: Que ya dejen de pagar los cupos a 'Los Panameños' y que ahora paguen a 'Batería del menor'" indicó.

Intervención

Mediante un operativo, se logró ubicar e intervenir el vehículo minivan que era usada por los investigados, durante esta primera intervención el joven de 18 años intentó disparar a la PNP, pero fue neutralizado siendo herido, por lo que Keni Delgado fue trasladado hasta el Hospital de San Juan de Lurigancho y quedó bajo custodia policial. Cabe señalar que el arma usada fue reportada como robada.

Tras ello se realizaron allanamientos en el domicilio del joven, en donde se encontró a Jesús Navarro y se hallaron municiones, un arma de fuego, cartuchos de dinamita y una mecha. Así como el domicilio de alias 'Mouse', donde se hallaron más municiones, dinero y un certificado de libertad.

Es así como la Policía Nacional del Perú logró la captura de tres sujetos que conformaban la 'Batería del Menor', dedicada a la extorsión de transportistas en San Juan de Lurigancho