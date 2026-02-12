Crimen en Comas: Sujetos matan a reciclador en plena vía pública y a pocas cuadras de su casa

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un hombre de 33 años fue asesinado a pocas cuadras de su vivienda, ubicada en Comas. Según informes preliminares, sujetos lo interceptaron y atacaron en circunstancias aún desconocidas. La víctima se dedicaba al reciclaje.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el lamentable hecho ocurrió en horas de la madrugada de este jueves 12 de febrero, exactamente en la intersección de la calle Quito con República del Perú, en el distrito comeño.

En tal sentido, se conoció que la víctima fue identificada como Ángel Isaías Velásquez Rojas, quien se dedicaba al reciclaje. Según fuentes policiales, el varón se encontraba realizando sus labores como de costumbre por la mencionada zona hasta que de pronto sujetos desconocidos lo interceptaron y atacaron provocando su muerte instantánea. Fueron los vecinos quienes alertaron a personal de seguridad ciudadana de Comas sobre la presencia de un cadáver en la calle.

Los malhechores dejaron el cuerpo de Velásquez en plena calle y a pocas cuadras de su vivienda. Hasta el lugar de los hechos llegaron personal de serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acordonaron la zona y cubrieron el cuerpo con una manta esperando la llegada de los peritos del Ministerio Público para las diligencias de ley.

Posible ajuste de cuentas

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce cómo fue atacado el ciudadano Ángel. Lo que sí se pudo observar es que no se encontraron casquillos de bala cerca del cuerpo. Por su parte, la familia de la víctima evitó dar declaraciones a los medios de comunicación sobre lo ocurrido y estuvo acompañando en todo momento las diligencias realizadas por las autoridades.

En otro momento, indicaron a las autoridades que la víctima era un joven que consumía sustancias ilícitas, por lo que la Policía Nacional presume que se podría tratar de un presunto ajuste de cuentas; esta teoría deberá ser investigada.

De tal modo, se detectó que cerca de la zona de los hechos existen tres cámaras de seguridad, las cuales serán claves para que las autoridades puedan dar con la identificación y paradero de los responsables de esta muerte.

Vecinos de la zona se encuentran atemorizados y señalan que no es la primera vez que ocurre un hecho similar. Ante ello, piden que el presidente interino José Jerí presente estrategias claras en el marco de la lucha contra la criminalidad.

Es así como, este hecho de violencia vuelve a causar preocupación entre los ciudadanos del distrito de Comas. Se espera que la muerte de el varón reciclador de 33 años sea esclarecida y se determinen las responsabilidades correspondientes.